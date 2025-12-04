A un año de la detención de Kueider en Paraguay: cómo está su situación judicial

Kueider espera el juicio en Paraguay que será el 20 de abril de 2026 para después pasar a ser extraditado y juzgado por la Justicia Argentina

Edgardo Kueider. Foto: Instagram @edgardokueider

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider fue detenido el 4 de diciembre de 2024 con más de 200 mil dólares sin declarar en la triple frontera, cruzando el Puente de la Amistad. Por esa causa está hoy en día encaminado a un juicio por contrabando de divisas en Paraguay y espera el proceso que será el 20 de abril de 2026.

Kueider está en arresto domiciliario en su vivienda de Asunción aguardando las decisiones judiciales para ver cómo sigue su situación ya que las autoridades judiciales paraguayas decidieron no extraditarlo hasta que finalice el proceso judicial en su país.

Detención de Edgardo Kueider Foto: X

Del lado argentino de la frontera, Kueider tiene un frente judicial abierto por enriquecimiento ilícito en San Isidro, donde interviene la magistrada federal Sandra Arroyo Salgado.

Por qué fue detenido el exsenador Kueider

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

Edgardo Kueider. Foto: Instagram.

El exsenador no supo explicar la procedencia del dinero ni tampoco lo había declarado ante la Aduana paraguaya. Lo acompañaba Iara Guinsel Costa, su secretaria de despacho en el Senado. Además, el auto en el que circulaban era de Daniel González, un empleado planta de la Biblioteca del Congreso.

Cómo comenzó su proceso judicial

Kueider declaró ante las autoridades paraguayas que ni él ni Guinsel Costa eran dueños de los dólares y que el dinero estaba ligado a negocios de intermediación de inversores en Paraguay. El Ministerio Público imputó a ambos por contrabando en grado de tentativa que prevé una pena de hasta dos años y medio de prisión efectiva.

Luego, uno de los funcionarios aduaneros le devolvió a Kueider 9.900 dólares, suma permitida para cruzar la frontera sin declarar. El exlegislador aceptó el monto y quedó a disposición de la Justicia.

Dinero incautado a Kueider Foto: -

Tras la imputación, ambos funcionarios públicos fueron concedidos con el arresto domiciliario en un departamento de Asunción, lugar en el que aguardan al 20 de abril de 2026, fecha en la que se celebrará el juicio que determinará la responsabilidad penal de ambos del delito de intento de contrabando.

La competencia de la Justicia Argentina

En Argentina, la competencia del caso Kueider fue debatida entre San Isidro y Concordia, Entre Ríos. Por eso, Arroyo Salgado decidió elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que dirima, previa opinión del Procurador Eduardo Casal, donde debería continuar la investigación.

La jueza sanisidrense supo avanzar en el expediente a su cargo con diversas medidas de prueba como allanamientos, indagatorias, todo ello orientado a reconstruir el patrimonio del exlegislador y determinar el origen de fondos que habrían sido utilizados para adquirir propiedades y financiar sociedades vinculadas a su entorno político.

Arroyo Salgado (NA)

Las sospechas de Arroyo Salgado fue de tal nivel que le reclamó a la justicia paraguaya la extradición de Kueider, cosa que en un principio fue rechazada. Sin embargo, el Ministerio Público de ese país determinó que el pedido de la jueza solo podrá resolverse una vez finalizado el proceso por contrabando.

El negocio de fibra óptica que lo asocia con el lavado de dinero

Kueider está vinculado también con irregularidades en un millonario proyecto relacionado con el tendido de fibra óptica en la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Firmó como garante en un contrato de alquiler a nombre de ICELER.

Esta firma, registrada en Buenos Aires en junio de 2023 y presidida por Daniel González, amigo cercano de Kueider, rápidamente obtuvo un contrato millonario en Diamante para el tendido de una red de fibra óptica que abarcaba 500 manzanas, con un presupuesto de $500 millones.

Causa judicial Foto: -

El vínculo de Kueider con ICELER quedó evidenciado cuando el exsenador firmó como garante del alquiler de un local para la empresa, usando su recibo de sueldo del Senado, y delegó amplios poderes a su secretaria, Iara Guinsel Consta. Según un documento notarial, el poder buscaba “agilizar el movimiento de la empresa en el ámbito administrativo y financiero”.

Para Arroyo Salgado, la conexión entre ICELER y ENERSA es determinante. El exsenador había representado al Poder Ejecutivo en asambleas de la empresa estatal, y la magistrada sostiene que los dólares retenidos en Paraguay podrían estar vinculados a un circuito de coimas y retornos de la firma de seguridad.