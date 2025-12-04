En vivo: audiencia semanal del juicio por la Causa Cuadernos

Avanza la causa de corrupción que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y a 85 imputados más.

Audiencia virtual por la Causa Cuadernos. Foto: Captura de video.

La Causa Cuadernos continúa este jueves 4 de diciembre con las audiencias virtuales semanales. El juicio tiene a 86 imputados, entre los que aparece la expresidenta Cristina Kirchner, además de empresarios y exfuncionarios.

El Tribunal Oral Federal 7 lleva adelante la causa.

Además de la ex presidenta Cristina Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.

Cuadernos de Oscar Bernardo Centeno, ex chofer de Baratta

Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La investigación se centró en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.