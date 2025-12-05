Kicillof le pidió a Caputo que apruebe el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires: “Más lío no nos pueden armar”

El gobernador bonaerense habló luego de haberse aprobado la autorización de endeudamiento por USD 3.035 millones en la Legislatura.

El gobernador le reclamó al Gobierno la aprobación del endeudamiento de la Provincia. Foto: Noticias Argentinas

Se desató una nueva pulseada entre Nación y la provincia de Buenos Aires durante la jornada de este viernes 5 de diciembre: tras aprobarse una ley que habilita al gobierno bonaerense a endeudarse por hasta 3.685 millones de dólares en 2026, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, condicionó su aval y ese desencuentro gatilló una respuesta directa de Kicillof, quien apeló públicamente al ministro con un claro mensaje de urgencia: “Que lo aprueben y rápido ni bien lo mande, eh. Rapidito, Toto“.

El trasfondo tiene que ver con el cumplimiento de reglas fiscales federales vigentes: según la Ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias pueden endeudarse solo si sus gastos corrientes no superan la inflación. Caputo argumentó que, en el caso de la Provincia, ese requisito no se estaría cumpliendo, por lo que consideró que la solicitud de deuda nueva “no debiera estar sujeta a aprobación”.

Kicillof apuntó contra el gobierno de Milei. Video: @diagonalesweb

“Buenos Aires no cumple con su responsabilidad fiscal”, sostuvo el ministro de Economía al explicar que los gastos corrientes de la Provincia crecieron por encima de la inflación. Desde su cartera, insistió en que sólo deberían autorizarse endeudamientos si las finanzas provinciales ajustan sus cuentas, advirtiendo que permitir nueva deuda bajo incumplimiento del marco vigente sería violar la normativa.

Además, Caputo señaló que la prioridad del Gobierno nacional es ordenar la macroeconomía y reducir lo que llamó “costos improductivos”, incluidos impuestos distorsivos a nivel provincial y municipal. Fuentes cercanas a la Casa Rosada rechazan que haya negociación en estos términos: según ese bloque, la aprobación automática para provincias ya no es una regla y cada distrito debe demostrar sostenibilidad fiscal.

La réplica de Provincia: qué dice Kicillof

Desde la gobernación bonaerense salieron a responder con dureza. Kicillof habló en este contexto este viernes 5 de diciembre luego de la entrega de 40 nuevos móviles de la Policía Bonaerense para la ciudad de La Plata, junto a su intendente Julio Alak; y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

"Toda esta aprobación es para roll over, para refinanciación. La ley que se aprobó es de refinanciamiento, no de endeudamiento, por los vencimientos que tiene la provincia del endeudameinto que viene de la época de Vidal. Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13.000 millones. Que nos lo devuelvan“, lanzó en diálogo con la prensa.

Kicillof cuestionó al presidente por excluirlo de la cumbre del Gobierno con gobernadores. Foto: Noticias Argentinas

“¿Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires? Que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que nos robaron a la Provincia, en vez de hablar acá qué tenemos que hacer nosotros. Que nos devuelvan porque estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia que le está dando la razón a todas las provincias. Esperemos que prontamente nos reciban a nosotros y entonces nos devuelvan a Milei lo que le robó a los bonaerenses“, añadió Kicillof.

Tensión entre Nación y Provincia: por qué este pulso importa para la economía y la política nacional