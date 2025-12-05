Qué significa que Argentina vuelve a emitir deuda en dólares: beneficios, riesgos y cómo puede impactar en la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Tesoro Nacional emitirá un bono en dólares con vencimiento en 2029. Qué hay detrás de esta decisión del Gobierno.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, anunció que Argentina retornará al mercado internacional con un nuevo bono en dólares por primera vez desde 2018. Más allá del anuncio formal de Luis Caputo, hay una serie de detalles que explican qué significa este paso para la economía del país con sus potenciales beneficios, riesgos y oportunidades.

Cuando un Estado emite deuda en dólares vía bonos u otros títulos, está pidiendo prestado en moneda extranjera. Es decir, recibe dólares hoy con el compromiso de devolverlos en el futuro con intereses.

Eso le permite al país conseguir divisas “frescas”, algo muy valioso si está falto de reservas o necesita cubrir pagos urgentes. En este caso, según lo informado, la emisión servirá para “refinanciar vencimientos” de deuda que operan en enero de 2026.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: NA

Desde la óptica del Gobierno, esta estrategia abre una puerta para volver a acceder al crédito internacional. Si los mercados aceptan la emisión, pueden llegar en los próximos meses más inversiones, capitales externos, incluso préstamos al sector privado o empresas.

Beneficios de la emisión de deuda en dólares

Ingreso de dólares : Al emitir en moneda dura, el Estado consigue divisas inmediatas. Eso puede ayudar al banco central o al Tesoro a enfrentar pagos en moneda extranjera sin necesidad de vender reservas o usar los pocos dólares disponibles.

Señal de confianza : Que Argentina vuelva a los mercados internacionales puede interpretarse como una señal de que confianza externa vuelve —algo clave para atraer inversiones, préstamos o capital privado.

Alivio de corto plazo: En un contexto de vencimientos inmediatos, esta estrategia puede ganar tiempo, evitar defaults o reestructuraciones apuradas, y ordenar el calendario de pagos.

Riesgos: por qué hay que tener cuidado

Riesgo cambiario : si el peso se devalúa fuertemente —algo no improbable en Argentina— pagar deuda en dólares se vuelve mucho más caro. Es decir: lo que hoy se planea devolver con “unos pocos pesos” mañana puede requerir una montaña de pesos.

Dependencia del dólar : cuanto más deuda exterior tengas, mayor presión hay sobre las reservas y el flujo de divisas. Si la economía no genera dólares (exportaciones, inversiones, producción), puede complicarse pagar.

Ciclo de endeudamiento : si el Gobierno emite deuda para pagar deuda, sin ajustar gasto o sin crecer la economía, se corre el riesgo de entrar en un círculo donde cada emisión genera otra futura necesidad de deuda. Ya hay alertas de analistas sobre este peligro.

Vulnerabilidad externa: en un contexto global inestable —suba de tasas internacionales, crisis financieras externas— los costos de refinanciación pueden subir, lo que incrementa la carga sobre futuro gobierno o generaciones.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Cómo puede impactar la emisión de deuda en dólares en la economía cotidiana

Si la estrategia logra captar dólares, podría ayudar a estabilizar reservas, calmar al dólar, contener la inflación y generar un clima más favorable para inversiones.

Si se entra en una devaluación, la inflación y los precios pueden dispararse reduciendo el poder adquisitivo, los salarios reales y aumentando la pobreza.

También puede condicionar decisiones de gasto público, subsidios, tarifas o servicio, ya que el costo de la deuda le resta margen al Estado para otras políticas sociales o de inversión.