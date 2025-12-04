Guiño para Kicillof: se sancionó la Ley de Financiamiento en Buenos Aires

Tras negociaciones durante la madrugada, el proyecto de ley consiguió la aprobación necesaria que era buscada por el gobernador bonaerense.

Sesión Cámara de Diputados bonaerense, NA

Axel Kicillof recibió una grata noticia durante la madrugada de este jueves, tras importantes respaldos esta semana. La Ley de Financiamiento obtuvo la sanción en el Congreso bonaerense, con más de dos tercios de los votos.

Entre negociaciones y reclamos, la sesión alcanzó las diez horas en busca del visto bueno a la toma de deuda de USD 3685 millones.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: X @Kicillofok

Kicillof había defendido el proyecto de ley, al mencionar que la provincia de Buenos Aires podría seguir con sus obligaciones sin generar nuevos perjuicios a los bonaerenses.

Según había denunciado la Unión Cívica Radical (UCR), el monto que se les asignaba a los municipios no era el mismo que se había acordado en un principio. Finalmente, durante la madrugada se llegó a un acuerdo para que los diputados retornen al recinto.

Además de los 36 legisladores de Unión por la Patria, también hubo votos favorables de los representantes de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO.

Cámara de Diputados de Buenos Aires. Foto: X

Hubo 88 votos de 92 totales, ya que hubo cuatro ausencias: Ramón Vera de La Libertad Avanza, Ricardo Lissalde de Unión por la Patria, Anahí Bilbao de la UCR Cambio Federal y Laura Richini del PRO.

La aprobación incluye también cambios en el directorio del Banco Provincia, que tendrá un nuevo vocal y otros tres asesores. El Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación también percibirán cambios.

Polémica con Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás

Una de las polémicas de la noche estuvo alrededor de Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás. El funcionario intentó retomar su lugar que era ocupado por su reemplazante, María Belén Malaisi, aunque fue rechazado el presidente de la Cámara, Alexis Guerrera.

Según argumentaron las autoridades, todavía no fue aprobada la licencia del Concejo Deliberante de San Nicolás, por lo que no puede ejercer dos cargos al mismo tiempo.

Santiago Passaglia, protagonista de una polémica en la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Foto: X

Passaglia aseguró que se trataba de “un claro abuso de poder”, además de “un profundo desconocimiento de las normas”.

En sus redes sociales, cuestionó el resultado en la Cámara de Diputados bonaerense: “Escandalosa sesión a la madrugada: de espaldas a los bonaerenses para repartirse los cargos políticos que se están creando”.