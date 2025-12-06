Video: el momento en el que los primeros F-16 pasaron por Buenos Aires

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron el viernes al país y fueron recibidos por el aún ministro de Defensa Luis Petri.

F-16 Foto: captura video

Los primeros 6 aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca, efectuaron una pasada sobre la ciudad de Buenos Aires, para presentarse formalmente y luego retornaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves.

Petri encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Vuelo F-16 en Buenos Aires. Video: @Misangre_mostri

Características de las aeronaves

Puede volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como “pilotaje por mandos electrónicos”, y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.

Los aviones de origen norteamericano, diseñados en la década de 1970, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8.936 kilogramos y alcanzan una velocidad de 1500 mph (Mach 2 en altitud).

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en el acto de la firma de la compra de los aviones F16. Foto: NA.

Desde la cartera liderada por Petri aseguraron que los aviones F-16, “serán la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina, misión que durante más de 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación”. “La compra de estas aeronaves ratifica la decisión del gobierno de promover la inversión en Defensa con el objetivo de fortalecer las capacidades del instrumento militar”, argumentaron al respecto.

El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

Los aviones F-16 aterrizarán en el Área Material Río Cuarto. Foto: X @MinDefensa_Ar

El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Si bien no hay datos oficiales respecto al monto de la transacción, en la página web de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos detallan que el precio por unidad de estos aviones a 2021 es de US$14,6 millones en el caso de los F-16A/B y US$18,8 millones los F-16C/D.