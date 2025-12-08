Javier Milei viaja a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

El vuelo del Presidente partirá este lunes por la noche. Este viaje ratifica su posición geopolítica alineada a la de Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su ofensiva contra el régimen chavista. Regresará el viernes 12.

Javier Milei. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según confirmaron fuentes oficiales.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

En el acto se encontrarán también los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ganó las últimas elecciones, pero no pudo asumir.

Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

Reconocimiento a la lucha democrática

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su “incansable labor” y por su lucha en pro de una “transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

Argentina exigió acciones inmediatas con el gobierno de Venezuela. Foto: Reuters

Machado ha denunciado que actualmente vive “en la clandestinidad dentro de su país” debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.

Agenda y la vuelta por las extraordinarias

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.