El Gobierno busca acercar posiciones con la CGT en la antesala del avance por la reforma laboral: “No va a haber cambios sobre los sindicatos”

Desde el ala del oficialismo, aseguran que no habrá modificaciones sobre el rol de los sindicatos dentro de la reforma laboral que quiere implementar Milei y todo el Ejecutivo.

El Ejecutivo insistió en que la reforma laboral que prepara para enviar al Congreso no incluirá cambios drásticos en cuanto al poder de los gremios ni modificará sus cajas.

El Ejecutivo insistió en que la reforma laboral que prepara para enviar al Congreso no incluirá cambios drásticos en cuanto al poder de los gremios ni modificará sus cajas. Fuentes oficiales explicaron que los ajustes planteados apuntan exclusivamente a generar empleo y modernizar algunos aspectos formales del régimen laboral.

“La reforma está enfocada en la creación de empleo. No va a haber cambios sobre los sindicatos”, manifestaron en Nación a TN. Esta revelación se dio durante este martes 9 de diciembre previo a la reunión del Consejo de Mayo y a un día de la apertura de sesiones extraordinarias.

El gremio proyecta la negociación de la reforma laboral con el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

Qué dice el borrador sobre los convenios y la ultraactividad

Uno de los puntos clave del proyecto es que se priorizará el convenio por empresa sobre el convenio por actividad, pero con una salvedad: esos acuerdos podrán firmarse únicamente si el sindicato tiene personería gremial.

En cuanto a la controversial cláusula de ultraactividad de los convenios colectivos, el Gobierno no dio definiciones claras. Según el texto actual, se incluiría una disposición transitoria que obliga a la secretaría de Trabajo a convocar a las partes en un plazo de un año para renegociar o reafirmar los convenios vencidos.

Desde el oficialismo dejaron en claro que no incluirán en el nuevo régimen modificaciones relativas al financiamiento gremial: no habrá tope a las cuotas solidarias, ni restricciones a las obras sociales sindicales. Sumado a eso, descartaron sancionar bloqueos, piquetes o huelgas como parte del proyecto final. Esas medidas que circularon en versiones preliminares fueron eliminadas tras los reclamos del sector sindical.

Adorni fue quien detalló las conclusiones tras la reunión Foto: Prensa Gobierno

Intención de consenso con la CGT

El Gobierno admitió que frente al fuerte rechazo sindical que generaron las versiones anteriores del proyecto, su estrategia ahora apunta a tender puentes con la CGT. De hecho, desde Casa Rosada explicaron que la reforma sindical “no es prioridad” y que el objetivo es evitar una escalada de conflicto en el Congreso. Cabe recordar que el gremio no formó parte de la reunión del Consejo de Mayo del martes 9: Adorni dijo que no pudo llegar con su vuelo a Argentina, ya que estaba fuera del país.

En ese plano de negociación, el texto final ya fue revisado para suavizar los puntos más cuestionados por los sindicatos. La idea es presentar un proyecto lo más “consensuado posible” ante senadores y diputados.

De llegarse a aprobar, el capítulo laboral se convertiría en uno de los ejes de 2026, pero si persisten tensiones con los gremios, algunos analistas advierten que la reforma podría sufrir demoras o modificaciones adicionales.