Reforma laboral, educativa y explotación de recursos naturales: el Consejo de Mayo tiene todo listo para enviar los 10 proyectos de ley al Congreso

Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa en la que profundizó el informe final del Consejo de Mayo tras la reunión consumada en Casa Rosada. Los detalles.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters

Manuel Adorni realizó una conferencia de prensa pasadas las 14 del martes 9 de diciembre luego de la reunión del Consejo de Mayo para tratar los diez proyectos de ley que quieren enviar al Congreso. De esta manera, está todo listo para que el informe quede publicado en el sitio web oficial del Gobierno en la antesala del periodo de sesiones extraordinarias que comenzará este 10 de diciembre.

Los diez proyectos de ley que discutió durante el Consejo de Mayo y se llevarán al Congreso son:

Inviolabilidad de propiedad privada Equilibrio fiscal innegociable Reducción del gasto público Reforma educativa+ Reforma laboral Reforma tributaria Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos Explotación de recursos naturales Apertura al comercio internacional Reforma previsional.

Adorni comentó que el Consejo de Mayo se conforma por la Confederación General del Trabajo, Unión Industrial Argentina, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y de las provincias. De los diez puntos propuestos se trataron ocho, ya que la coparticipación federal “requiere presencia de todos los gobernadores y la reforma previsional requiere previamente modificaciones en le esquema laboral”..

Además, el jefe de Gabinete explicó que el Consejo de Mayo es un organismo consultivo, no vinculante. “A última hora de hoy va a estar colgada toda la información completa informe final del Consejo de Mayo, también todos los proyectos de ley terminados, lo que se vayan terminando se van a subir y además documentación, propuestas y comentarios que nos hicieron los consejeros para que quede plasmado”, indicó.

Adorni fue quien detalló las conclusiones tras la reunión Foto: Prensa Gobierno

Conclusiones: qué dejó la reunión del Consejo de Mayo previo al periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso