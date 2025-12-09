Reforma laboral, educativa y explotación de recursos naturales: el Consejo de Mayo tiene todo listo para enviar los 10 proyectos de ley al Congreso
Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa en la que profundizó el informe final del Consejo de Mayo tras la reunión consumada en Casa Rosada. Los detalles.
Manuel Adorni realizó una conferencia de prensa pasadas las 14 del martes 9 de diciembre luego de la reunión del Consejo de Mayo para tratar los diez proyectos de ley que quieren enviar al Congreso. De esta manera, está todo listo para que el informe quede publicado en el sitio web oficial del Gobierno en la antesala del periodo de sesiones extraordinarias que comenzará este 10 de diciembre.
Los diez proyectos de ley que discutió durante el Consejo de Mayo y se llevarán al Congreso son:
- Inviolabilidad de propiedad privada
- Equilibrio fiscal innegociable
- Reducción del gasto público
- Reforma educativa+
- Reforma laboral
- Reforma tributaria
- Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos
- Explotación de recursos naturales
- Apertura al comercio internacional
- Reforma previsional.
Adorni comentó que el Consejo de Mayo se conforma por la Confederación General del Trabajo, Unión Industrial Argentina, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y de las provincias. De los diez puntos propuestos se trataron ocho, ya que la coparticipación federal “requiere presencia de todos los gobernadores y la reforma previsional requiere previamente modificaciones en le esquema laboral”..
Además, el jefe de Gabinete explicó que el Consejo de Mayo es un organismo consultivo, no vinculante. “A última hora de hoy va a estar colgada toda la información completa informe final del Consejo de Mayo, también todos los proyectos de ley terminados, lo que se vayan terminando se van a subir y además documentación, propuestas y comentarios que nos hicieron los consejeros para que quede plasmado”, indicó.
Conclusiones: qué dejó la reunión del Consejo de Mayo previo al periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso
- En lo referido a la inviolabilidad de la propiedad privada, el documento sugiere que la Ley de Expropiaciones establezca que toda toma de bienes requiera una compensación equivalente al precio real previo al anuncio oficial, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinado mediante peritos independientes.
- En relación con el equilibrio fiscal innegociable, se impulsará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que impedirá la aprobación de presupuestos deficitarios, aplicará un esquema de corrección automática ante desvíos y tipificará como delito la ejecución de gastos no autorizados.
- Sobre la reducción del gasto público, el texto señala que durante 2024 el conjunto de erogaciones de Nación, provincias y municipios bajó del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI), reflejando un ajuste significativo en términos históricos.
- En el apartado dedicado a la reforma educativa, el proyecto prevé ampliar la autonomía de las provincias y de cada establecimiento escolar. El Gobierno fijará lineamientos y contenidos básicos, mientras que cada institución tendrá margen para definir la estructura de su oferta académica.
- Respecto de la reforma tributaria, se destaca una serie de iniciativas diseñadas por el Ministerio de Economía. Entre ellas, la modificación de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario —conocida como Inocencia Fiscal— y un nuevo esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual la AFIP confeccionará la declaración en nombre del contribuyente.
- En el capítulo vinculado a la explotación de recursos naturales, el Consejo incorporó el análisis de cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa que el Presidente anticipó que será incluida en el temario de sesiones extraordinarias.
- La reforma laboral contempla la eliminación de normativas consideradas desactualizadas, como la Ley de Teletrabajo, aprobada en plena pandemia, que —según la evaluación oficial— no produjo los resultados esperados.
- En materia de apertura al comercio internacional, el informe remarca que Argentina se mantiene entre los países más cerrados del planeta debido a cargas arancelarias y paraarancelarias elevadas, además de un entramado normativo que obstaculiza su inserción plena en los mercados globales.