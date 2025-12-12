Reforma laboral: los 4 puntos clave que movilizan al Gobierno para su aprobación en el Senado

El proyecto enviado por el Gobierno incluye cambios como el Fondo de Asistencia Laboral, el banco de horas y la limitación del derecho a huelga. ¿Por qué son los puntos más discutidos y qué impacto tendrán?

El Gobierno espera obtener una sanción de la reforma laboral. Foto: Reuters

El proyecto de ley que sanciona una reforma laboral ya fue enviado al Congreso para que lo trate en sesiones extraordinarias y el Gobierno espera obtener una sanción, aunque cueste cambios en algunos puntos claves de la idea original.

Detrás de la redacción del texto que llegó al recinto del Senado, están algunos de los dirigentes más importantes del oficialismo. Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Julio Cordero y Eduardo Menem fueron los encargados de dar los toques finales a una de las reformas más importantes que podría tener la gestión libertaria.

Además, ellos mismos estarán a cargo de dar la discusión de cara a los distintos sectores de la sociedad y negociar para conseguir un resultado positivo para las ambiciones del oficialismo. Sin embargo, el partido violeta no tendrá el camino allanado para lograr la flexibilización en el ámbito laboral. La CGT ya anunció una movilización para el 18 de diciembre y otros partidos con presencia en el Senado podrían poner en riesgo la aprobación o el espíritu del proyecto.

El gremio se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Tiempo Sur

Desde la UCR recuerdan haber planteado cambios más duros contra el sector sindical, que en el nuevo proyecto han sido dejados de lado. La expresión de disgusto abre tanto la posibilidad de negociación, como un dolor de cabeza para el Gobierno, que también había pactado con sectores gremiales la exclusión de la cláusula que eliminaba la cuota solidaria.

¿Cuáles son los puntos más discutidos de la reforma laboral?

Otras cuestiones, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la limitación al derecho de huelga, también serán puntos candentes en el debate que llevará a cabo el Poder Legislativo.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral supone la eliminación de las indemnizaciones. Consiste en un sistema que cuente con beneficios fiscales y que se financie con una contribución obligatoria del 3% del salario de cada trabajador, aportada mensualmente por el empleador.

El monto irá a una cuenta individual, un “patrimonio separado” exclusivo para cubrir preaviso, despido, integración y otras indemnizaciones previstas por la ley.

Acerca del banco de horas, que supone la exclusión del pago de horas extra, este nuevo régimen habilitaría que las partes “acuerden voluntariamente” un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, siempre que se respeten los descansos mínimos legales entre jornada y jornada.

Si bien el kirchnerismo se opone a todos estos puntos, otras fuerzas con presencia en la Cámara de Senadores, como el radicalismo, podrían estar más dispuestas a dialogar con el partido gobernante.

Otro ítem conflictivo tiene que ver con la restricción del derecho a huelga en ciertas áreas. Las actividades denominadas “esenciales” deberán presentar, obligatoriamente, un piso mínimo de prestaciones que garanticen el mantenimiento del servicio. El debate convoca no solo a distintas expresiones políticas, sino también a sectores del sindicalismo, principalmente afectados por la medida.

A pesar de las posibles disputas y reescrituras, el Gobierno espera conseguir la aprobación en la Cámara alta, aunque en el medio tenga que sacrificar algunos puntos importantes.