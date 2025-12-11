Salarios dinámicos: cómo funciona uno de los puntos más importantes de la reforma laboral y su efecto en los aumentos

La reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce un esquema vinculado a la productividad que promete cambiar las negociaciones colectivas y el impacto en los aumentos. Cómo funciona en otros países y qué implica para trabajadores, sindicatos y empresas.

Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

El Gobierno busca aprobar la reforma laboral antes de que termine el año, aprovechando la nueva conformación de las Cámaras del Poder Legislativo tras la contundente victoria que tuvo en las elecciones del 26 de octubre, donde se impuso a nivel nacional con un 40% de los votos. Salarios dinámicos y modificaciones en el régimen de vacaciones son dos ejes principales del proyecto que envió Javier Milei al Congreso.

Dentro del proyecto de reforma integral que plantea el Ejecutivo, el concepto de “salarios dinámicos” es uno de los que más dudas trae a los trabajadores. Los detalles los brindó el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde afirmó que la nueva normativa afectará los convenios colectivos y las negociaciones salariales.

La figura de salario “dinámico” o vinculado a la productividad tiene como objetivo, según el funcionario, “lograr un esquema laboral más eficiente y competitivo” que refleje “el mérito y el rendimiento individual”. Los convenios serán por empresa y “buscarán adaptarse a la realidad productiva de cada unidad económica”.

Tras su viaje a Oslo, el Presidente envió el proyecto de ley al Poder Legislativo. Foto: NA

También sufrirán los mecanismos automáticos de actualización salarial que serán eliminados, ya que, según el Secretario, frente a la estabilización macroeconómica y la disminución de la inflación, “pierden sentido”.

Al respecto, surgen los debates desde los ámbitos gremiales, donde se preguntan si la modificación constituye una “modernización laboral” o un ataque a los principios básicos del derecho del trabajador.

La propuesta oficial busca alterar el alcance de los convenios colectivos, que establecen salarios mínimos para los trabajadores de cada sector. Con la nueva normativa, estos valores se transforman en techos de referencia, permitiendo que las empresas acuerden sueldos distintos, siempre que no superen los montos pactados sectorialmente.

Sindicatos

El cambio implica que los sindicatos pierden la facultad para considerar los salarios de convenio como garantía mínima para sus afiliados. Cada empresa puede establecer compensaciones específicas en función de la productividad y su situación financiera.

Además, también se ve reducida la capacidad de negociar salarios por rama o actividad. En caso de aprobarse el texto, se introduce la posibilidad de hacerlo por empresa o por región.

Salarios dinámicos: cómo funciona en otros países

El concepto de salario dinámico se inspira en modelos aplicados a otros países, donde la remuneración por productividad adquirió nuevas formas y alcances.

En Estados Unidos, salario y productividad vienen atados hace décadas. Empresas aplican modalidades conocidas como “pay for performance” o “merit pay”, especialmente en sectores tecnológicos, financieros y comerciales.

En Alemania, los convenios sectoriales, especialmente en el sector automotriz, metalúrgico y químico, incluyen cláusulas de participación en beneficios o premios por desempeño colectivo. El esquema no evalúa el rendimiento individual de cada trabajador, sino la productividad general.

Japón, al igual que muchos países asiáticos, es uno de los pioneros en este tipo de reglamentaciones. Desde 1990 que se aplican los salarios por productividad que consideran tanto el desempeño personal como colectivo.