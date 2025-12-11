El Gobierno ya giró el proyecto de reforma laboral al Senado y quiere tratarlo cuanto antes: qué fechas se manejan durante diciembre 2025

Javier Milei puso la firma al proyecto de ley de “modernización laboral” y fue enviado al Senado con el objetivo de la intervención de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza. Los detalles.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Ejecutivo remitió al Senado el proyecto de reforma laboral que propone modificaciones profundas a las principales normas que regulan el derecho del trabajo y busca que sea discutido con un trámite acelerado en la Cámara Alta. El objetivo es avanzar con el consenso y eventualmente obtener sanción antes de que concluya el año legislativo, aunque todavía no hay certezas con las fechas en las que se pueda discutir en el recinto.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, impulsó la presentación del texto ante la Cámara Alta y expresó que su intención es comenzar cuanto antes con el armado de mayorías necesarias para su aprobación. A partir de ahora, el oficialismo intentará conformar la mayoría en comisiones para poder llevar el proyecto al recinto en la última parte de diciembre.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

La iniciativa introduce cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva, entre otros puntos centrales de la normativa laboral vigente. Para su tratamiento en el Senado, el Gobierno confía en lograr un dictamen de mayoría en la comisión correspondiente y avanzar con debate en el pleno de la Cámara Alta antes de fin de año.

Tratamiento de la reforma laboral en el Senado: cuándo sería

Según pudo averiguar Canal 26 con fuentes oficiales, la fecha de discusión en el Senado “depende de muchísimos factores” y resulta imposible hablar de una futura sesión para su tratamiento, al menos por ahora. Mientras tanto, el proyecto de reforma laboral firmado por el presidente Milei ya fue girado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

La estrategia del Gobierno para sumar apoyo y que se apruebe la reforma laboral

La estrategia oficial contempla sumar apoyos entre legisladores propios y aliados, con la mirada puesta en alcanzar al menos los votos necesarios para avanzar en la aprobación. El bloque oficialista cuenta con varios integrantes entre propios y aliados y su plan para el tratamiento exprés pasa por consolidar acuerdos con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales que puedan garantizar la mayoría requerida.

Mientras tanto, la presentación del proyecto de reforma laboral ya generó reacciones de distintos sectores políticos y sindicales. La disputa legislativa en el Senado aparece como uno de los principales desafíos del oficialismo, que buscará equilibrar la velocidad del tratamiento con la necesidad de construir consensos para superar la oposición y eventual resistencia de bloques minoritarios.