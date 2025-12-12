Segunda jornada de la Expo Emprendedores: compras navideñas, espectáculos y entretenimiento para las familias

El paseo constituyó un sello distintivo en la gestión del intendente Andrés Watson que, en su 30º edición, fue ampliamente elegida por las y los varelenses.

Segunda jornada de la Expo Emprendedores Foto: Prensa

En un itinerario por los puestos desplegados en el parque de Thevenet, el Jefe Comunal dialogó con vecinos y vecinas que visitaron durante la segunda fecha el espacio de comercialización en su última entrega del 2025 con las festividades de fin de año como contexto.

“En dos días, pasaron más de 60.000 personas. La iniciativa reunió alrededor de 300 stands de proyectos autogestivos, food trucks, un área de la V-Com, espectáculos culturales, talleres, transmisión en vivo de la emisora estatal, un sitio donde fotografiarse junto a Papá Noel y más opciones para el entretenimiento de las familias”, remarcó el Alcalde.

La máxima autoridad en el partido repasó “el desarrollo de una estrategia diseñada para promover la producción local y el consumo autóctono, complementada con otra serie de medidas de apoyo al rubro: capacitaciones en ventas, formalización de la actividad, entre otras alternativas”.

Segunda jornada de la Expo Emprendedores Foto: Prensa

Antes de culminar su recorrido, el responsable del Ejecutivo distrital -acompañado por su esposa Mariana Bruzzone- disfrutó la puesta en escena de “Pesadilla de Navidad”, la pieza teatral interpretada por artistas municipales.

Rubén Luna -de Villa del Plata- acudió con su mamá y su hermana. El joven apreció “una gran cantidad de expositores de diversa índole”. Destacó la feria como “una forma de impulsar el mercado interno”.

Desde Villa Mónica, llegó Jorge Herrera. Observó “una importante concurrencia de gente”. “Compramos ropa, plantas y los precios nos parecieron súper económicos”, contó. Aprovechó también a ver una obra infantil que “deslumbró” a su nieta.

Segunda jornada de la Expo Emprendedores Foto: Prensa

Para el domingo, estipularon la continuidad del evento de 10 a 22 hs.

Estuvo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo -Ricardo de la Fuente- junto a su par en la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación -Estefanía Nieva-.