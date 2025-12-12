Un histórico bloqueo del Reino Unido sobre la Argentina podría terminar: cuál es la decisión del Gobierno y cómo afecta a las Islas Malvinas

El presidente argentino confirmó que quiere eliminar la restricción impuesta tras la guerra del Atlántico Sur y adelantó que planea visitar Londres en 2026. ¿Cómo impacta en la disputa por las Islas Malvinas?

Javier Milei. Foto: via REUTERS

El gobierno de Javier Milei busca levantar el bloqueo que el país sufre a manos de los británicos, que prohíbe comprar armas provenientes del Reino Unido. Así lo informó el Presidente en una entrevista con el medio británico The Telegraph, donde también anunció que tiene planeado viajar a ese país entre abril y mayo de 2026.

El conflicto del Atlántico Sur sigue causando repercusiones a más de 40 años de su finalización. Desde entonces, entre otras medidas de posguerra, una se ha preservado con especial vigencia y se refiere a la prohibición que tiene el Estado argentino de comprar armas provenientes de Reino Unido o que tengan componentes en ese país.

La sanción tiene como fin impedir que las capacidades defensivas militares de la República Argentina puedan desarrollarse. De esta manera, busca proteger los intereses británicos en la región. Además, dificulta la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas, a las que pone en una situación de desventaja con respecto a otros países sudamericanos.

Javier Milei en la presentación de los cazas F-16. Foto: Presidencia de la Nación.

Ante la pregunta del diario británico The Telegraph, el jefe de Estado argentino, Javier Milei, afirmó que la salida “debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial sólida”. Más tarde, ante la pregunta sobre si existía la negociación en pos de levantar el bloqueo armamentístico, el Presidente respondió: “Absolutamente”.

A pesar de lo expresado por el mandatario argentino, voces propias del gobierno laborista de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, negaron que existan conversaciones sobre la flexibilización de los controles de exportación.

Es importante aclarar que el bloqueo británico solo tiene efecto sobre armas que provengan de ese país o tengan alguna pieza fabricada en el mismo origen. Sin embargo, Argentina sí puede adquirir equipamiento militar, como lo hizo con la reciente adquisición de cazas F-16, que eran 100% estadounidenses y fueron comprados al Reino de Dinamarca.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Según reportó The Telegraph, Donald Trump ve con buenos ojos que se relajen los controles sobre el país sudamericano, ya que ve a la Argentina como un bastión importante contra China y Rusia en el Atlántico Sur y la Antártida.

Javier Milei y las Malvinas

A pesar de sus dichos sobre la disposición de recuperar las Islas Malvinas, el Presidente incurrió en varios errores que parecen contradecir sus intenciones. Uno de los más recordados fue el pasado 2 de abril en el acto de conmemoración en honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas, cuando sostuvo: “Siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

#MalvinasEsArgentina. Foto: X @ADachary

Los dichos fueron duramente criticados en su momento, tanto por excombatientes, como también por importantes figuras con trayectoria diplomática, que resaltaban que el argumento expresado por el mandatario se alineaba con los planteos a favor de la posición británica. Esta sostiene la supuesta “autodeterminación de los pueblos” y defiende la ocupación del territorio argentino bajo un supuesto resguardo de “la voluntad de los kelpers”.

Históricamente, la posición argentina se paró sobre el principio de integridad territorial, el de herencia colonial, y respetando las normas del Derecho Internacional. Sobre esto último, se llama la atención sobre la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce a las Islas Malvinas como un caso de colonización y llama a las partes, Argentina y Reino Unido, a encontrar una solución a través de negociaciones bilaterales.