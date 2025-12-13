Adorni quiere achicar su Jefatura de Gabinete: qué medidas prepara de cara a los últimos días del 2025

El jefe de Gabinete planea una revisión interna de su área con una austeridad más marcada. Los detalles.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Manuel Adorni comenzó a dar impulso a un plan de reorganización interna de la Jefatura de Gabinete con el objetivo de achicar la estructura del Estado, en línea con la política de “austeridad” promovida por el Gobierno. Las directrices se conocen mientras se trabaja en una reconfiguración de áreas, secretarías y políticas de gasto que apuntan a hacer más eficiente la administración estatal.

Adorni, designado como una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, transmitió a su equipo que la Jefatura de Gabinete debe actuar con “motosierra” frente a las áreas y funciones que no se consideren prioritarias. La metáfora fue repetida en reuniones internas para ilustrar la necesidad de una poda profunda de estructuras y asignaciones que según fuentes oficiales, generan duplicidades y redundancias.

Manuel Adorni, vocero presidencial, en la reunión de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Un punto central de este plan es la revisión de las direcciones y secretarías dentro del órgano que coordina el funcionamiento del Estado. Según fuentes consultadas por Infobae, se trabaja en la reducción de estructuras superfluas y en la redistribución de competencias hacia áreas consideradas más estratégicas, con el fin de bajar costos operativos y administrativos.

En ese marco, Adorni también ordenó una evaluación de los organismos descentralizados, con la posibilidad de eliminar o fusionar aquellos que no se alineen directamente con la agenda de gestión del Gobierno. Estas medidas responden a la idea oficial de un Estado “más chico”, con menos solapamientos y un foco más claro en políticas prioritarias definidas por el Ejecutivo.

El plan de reorganización incluye también cambios en procesos internos, como la simplificación de trámites, la eliminación de duplicaciones en áreas de apoyo y la consolidación de sistemas administrativos. Consultados acerca de estas medidas, voceros de la Jefatura de Gabinete explicaron que buscan “una administración pública más eficiente y austera”, aunque evitaron dar detalles sobre qué áreas específicas podrían desaparecer o ser reubicadas.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

La estrategia de Adorni se da en un contexto donde el Gobierno insiste con mensajes sobre la necesidad de recortar el gasto público y reestructurar el aparato estatal. Las directrices internas hablan de priorizar recursos para funciones esenciales del Estado y canalizar esfuerzos hacia políticas con impacto inmediato en la economía y servicios públicos.

Hasta el momento, la Casa Rosada no emitió un comunicado formal que detalle el plan de reorganización, pero desde el entorno de Adorni sostienen que las medidas son parte de una revisión integral de la Jefatura de Gabinete y responden a un mandato del presidente Milei para profundizar la austeridad en la gestión estatal.