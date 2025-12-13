Preocupación entre los jueces por la reforma laboral de Milei: dicen que atenta contra la vigencia del fuero

La Asociación de Magistrados advierte que la iniciativa del Gobierno vulnera la independencia judicial y podría avanzar sobre la Justicia Nacional del Trabajo.

La reforma laboral del Gobierno Nacional fue ingresada al recinto de la Cámara de Senadores el jueves 11 de diciembre y propone cambios que afectan a distintos sectores de la sociedad. Entre ellos, el judicial, que plantea que algunos artículos del proyecto atentan contra la vigencia del fuero laboral nacional.

Así lo hizo saber la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en un comunicado en el que rechazan las modificaciones propuestas en el proyecto que el oficialismo denominó como “Ley de Modernización Laboral”, al que se opusieron “de manera categórica”.

Según los jueces, ciertos artículos plantean problemáticas “tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. El comunicado fue firmado por el juez Andrés Basso y la secretaria María Carolina Ocampo.

Los artículos que alertaron a los jueces

Los puntos que causan la impugnación de la asociación son los artículos 90 y 91. El primero plantea que “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.

El segundo, que más revuelo causa entre los magistrados, dicta “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos."

En el caso del artículo 90, el problema que plantean los jueces es que, si bien tienen que seguir los principios emanados de la Corte Suprema, conservan autonomía para decidir en sus casos según sus propios criterios.

En el segundo, se critica la autoridad otorgada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que supera en poder de decisión a los tribunales nacionales.

“Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, fue la respuesta de los jueces al proyecto de reforma laboral para el cual el oficialismo debe buscar aliados si quiere garantizar su aprobación.

En conclusión, sostienen que se mantendrán en “estado de alerta” ante cualquier novedad y comenzaron gestiones internas ante lo que consideran un avance directo sobre la estructura y la competencia del fuero nacional.