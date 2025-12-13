La CGT volvió a cuestionar a Sturzenegger y la reforma laboral: “Quita derechos individuales y colectivos”

Un dirigente de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina se refirió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tras sus nuevos dichos sobre la nueva ley que buscan aprobar.

CGT, Confederación General del Trabajo

Las últimas declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, generaron nuevas polémicas alrededor de la reforma laboral. Un dirigente de la CGT cuestionó al funcionario por los cambios que representa el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso.

Cristian Jerónimo indicó que la confirmación de aspectos retroactivos de la reforma laboral resultó un “sincericidio” por parte de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

El gremio se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Tiempo Sur

“Lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, mencionó sobre los dichos de Sturzenegger. El integrante del gabinete confirmó que los cambios de la reforma impactarán en todos los contratos, no solo en los nuevos.

El dirigente de la CGT indicó que “el proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, en charla con Radio Mitre. Y recordó que se trata de una normativa que “quita derechos individuales y colectivos”.

“Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”, siguió durante la entrevista.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) estarán al frente hasta 2029. Foto: Noticias Argentinas

Jerónimo agregó que “con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”, sostuvo.

Cabe recordar que la CGT convocó a una marcha el jueves 18 de diciembre desde las 15 en Plaza de Mayo.

Los dichos de Federico Sturzenegger

El ministro de Modernización dio detalles sobre la reforma laboral y confirmó que el pago de indemnizaciones se formará con dinero que ahora integra la masa con la cual se pagan jubilaciones, que en consecuencia sufrirá una reducción.

“Lo que se trata en la ley de ser preciso para que no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio. No se está cambiando el monto de la indemnización, se le da precisión al cálculo”, indicó.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Foto: NA

Además, indicó sobre las vacaciones: “La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés tomar en un periodo muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente una cosa muy flexible. Te podés tomar una semana un día te puedes tomar otra semana otro día Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también se está reclamando; sobre todo los jóvenes”.

Finalmente, sobre el banco de horas expresó que “permite la flexibilización que de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador diseñen una estructura más flexible. Por ejemplo, el lunes trabajas 12 horas y el viernes entonces venís mediodía”.

Federico Sturzenegger no precisó cuál sería el resguardo del trabajador en caso de que el empleador insista con esa decisión.