La CGT confirmó un paro general en contra de la reforma laboral de Milei: cuándo será la movilización

A pocas horas de la firma de Javier Milei al proyecto de reforma laboral, la CGT hará un paro general en rechazo con una movilización frente al Congreso. Los detalles.

El gremio se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Tiempo Sur

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general en contra de la reforma laboral que quiere sancionar el Gobierno en el Congreso. A pocas horas de la firma de Javier Milei al proyecto para su envío al recinto, el sindicato se opuso a pesar de que el Ejecutivo atenuó un artículo que afectaba a la caja de los gremios y en una reunión de comisión directiva llevada a cabo durante este jueves 11 de diciembre, tomó la decisión de hacer una movilización en las calles.

La manifestación de la CGT será el próximo jueves 18 de diciembre desde Plaza de Mayo hasta llegar al Congreso de la Nación. Tras la reunión del consejo directivo de la central obrera, los principales dirigentes gremiales definieron que realizarán acciones de protesta ante la presentación del texto final de la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo.

El gremio proyecta la negociación de la reforma laboral con el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

El plan de acción fue delineado en el marco de tensiones con la Casa Rosada por cómo quedó conformado el proyecto de reforma laboral. Uno de los líderes de la central adelantó que la organización gremial pondrá en marcha “todas las acciones que sean necesarias”.

La medida coincide con un clima de movilización general que se observa en distintos sectores sindicales y organizaciones sociales. Más allá de la CGT, otros sindicatos y movimientos sociales, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ya habían protagonizado acciones de protesta en los últimos días marcadas por jornadas de lucha contra el hambre en reclamo de trabajo con derechos y por salario digno.

Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

El rechazo sindical a la reforma laboral no es aislado ni reciente: desde antes de conocer el texto final de la iniciativa oficial, la CGT sostuvo que si el proyecto avanzaba sin incorporar sus planteos, habría movilizaciones. “Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, dijo Gerardo Martínez en declaraciones a la prensa hechas durante el miércoles 10 de diciembre.

De esta manera, se espera que la movilización prevista para el 18 de diciembre sea una de las mayores expresiones de oposición sindical a la agenda laboral que el Gobierno busca aprobar en las semanas finales del año. El documento ya fue firmado por Javier Milei a la espera de poder tratarlo en las sesiones extraordinarias del Congreso lo antes posible.

El guiño del Gobierno a la CGT tras el envío de la reforma laboral al Congreso: qué incluyó Milei

El Presidente firmó el proyecto de ley de “Modernización Laboral” para presentar en el Congreso luego de haber retrasado su confirmación dos días en medio de negociaciones con la CGT sobre el patrimonio de las asociaciones sindicales y su viaje a Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado. En el envío del documento al recinto, Javier Milei lanzó un guiño al gremio, cuyo representante en el Consejo de Mayo es Gerardo Martínez.

En principio, la Confederación General del Trabajo había pedido que se resguarden los trabajadores mayores de 30 años, por lo que los menores a esa edad sufrirían de flexibilización laboral con respecto al salario, las vacaciones, la jornada laboral y las indemnizaciones.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) estarán al frente hasta 2029. Foto: Noticias Argentinas

Ahora, la discusión se centró en la cuota sindical y su obligatoriedad o voluntariedad. Los resultados fueron la no modificación de la cuota solidaria a pedido de la CGT, aunque el trabajador deberá expresar su conformidad para la cuota sindical, sumado al aval de la Secretaría de Trabajo para ser efectivo. A pesar de esto, la CGT rechazó la estructura de la reforma laboral que quiere implementar Milei y realizará el paro general el 18 de diciembre.