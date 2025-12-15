Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares

La Oficina del Presidente informó que la decisión tiene como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Javier Milei. Foto: Reuters

La Oficina del Presidente informó este lunes que Javier Milei envió al Congreso el proyecto para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, con el objetivo de “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Por otro lado, señaló que la normativa vigente “ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

En esa línea, el Gobierno explicó que la reforma “propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.

Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Foto: Unsplash.

“El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, añade el texto.

Según el comunicado, esta reforma “fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones. Una verdadera reforma de federalismo ambiental”.

“El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Congreso de la Nación que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía, convencido de que esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”, cierra el documento.

El comunicado completo

El comunicado de la Oficina del Presidente. Foto: Presidencia

