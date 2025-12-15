El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará este martes a Javier Milei en Casa Rosada

El encuentro se da luego de la victoria que obtuvo el dirigente del Partido Republicano en el balotaje de ayer frente a Jeannette Jara.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, agita una bandera de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Santiago (Chile). Foto: EFE

Javier Milei recibirá este martes al mediodía al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El encuentro se da luego de la victoria que obtuvo el dirigente del Partido Republicano en el balotaje de ayer frente a Jeannette Jara.

Según los datos del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,17% de los votos frente al 41,83% de la exministra del actual mandatario Gabriel Boric.

La relación Kast-Milei

En medio del balotaje celebrado este domingo en Chile, Kast le envió un mensaje a Milei, en el cual afirmó: “Vamos a tratar de generar las mejores relaciones”.

El candidato de la ultraderecha destacó los diálogos que mantiene con el Gobierno argentino y contó que dialogó con el mandatario libertario el día que pasó a segunda vuelta. “Tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien, lo que requiere armonía y claridad en las normas”, dijo en declaraciones a TN.

Y añadió: “La Argentina tiene muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarles un servicio, somos la cara hacia el Asia - Pacífico”.

“Esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Se fueron dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos en Bolivia, y el cambio político que se va a dar a lo mejor de que a un año, en la estabilidad, en Perú”, destacó Kast.

Por su parte, Milei festejó este domingo el triunfo del ultraderechista en el balotaje presidencial y aseguró que se trata de “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Y añadió: “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”.

Milei festejó el triunfo de Kast. Foto: Captura

“La izquierda retrocede. La libertad avanza”, resaltó el mandatario argentino al citar otra publicación que informaba sobre el triunfo de Kast.

Las promesas de campaña de Kast

La campaña giró casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Ambos candidatos prometieron blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En esa línea, Kast garantizó medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El líder ultraliberal y ultracatólico se mostró partidario de una intervención militar que derroque el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y admitido que comparte “sueños” con Milei.

En materia migratoria, uno de los ejes centrales de su programa, Kast centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba “invitarlos a salir” del país.

En materia económica, la gran medida del republicano es la reducción de 6.000 millones de dólares del gasto estatal, sin tampoco definir de dónde se realizarán estos recortes