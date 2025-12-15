Moreno: Mariel Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”

Se trata de espacios pensados tanto para la práctica deportiva de alto rendimiento como para el disfrute y recreación de la comunidad.

En Moreno, Mariel Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”. Foto: Prensa

La intendenta Mariel Fernández inauguró en Moreno un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona” (DAM), ubicado sobre la Ruta Provincial N° 24, kilómetro 56,5 en Cuartel V, una obra que consolida al predio como uno de los complejos deportivos y recreativos públicos más importantes de la región.

Previamente, se llevó adelante una bicicleteada para poner en marcha una bicisenda construida, con un tramo que comprende más de 2 kilómetros, desde Colectora Gutenberg hasta la entrada al Polideportivo DAM.

En Moreno, Mariel Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”. Video: Prensa

Durante la jornada, la jefa comunal, expresó: “Cumplimos con un derecho de que todos los habitantes de Moreno puedan acceder a la práctica deportiva. Este es un Polideportivo no solamente para todo Moreno, esto va a ser de uso regional por la calidad”, y agregó “Cuando estábamos con los centros culturales y con el trabajo en el barrio, veíamos la gran necesidad de los jóvenes, de las jóvenes, de contar con un espacio deportivo, porque sino, ¿qué le ofrecíamos a los jóvenes en nuestra comunidad? en la marginalidad es muy difícil construir la identidad, porque a veces se terminan identificando con las cosas malas que ofrece la marginalidad.

Asimismo, la intendenta remarcó “Esto es un sueño que de alguna manera construimos entre todos y que lo estamos cumpliendo ahora desde el Gobierno municipal y que tengo muchas ganas de que todos lo disfruten y que incentive a toda la comunidad a que lo use”.

“Hace muchos años cuando nuestro trabajo era acompañar a los jóvenes de nuestra comunidad, hicimos Un grito a 23 kilómetros porque estaban muriendo muchos jóvenes en enfrentamientos por el narcomenudeo y nosotros pedíamos a gritos que alguien nos escuchara. Esto es parte de ese grito, pero hoy es un grito de alegría, un grito de felicidad, y un grito de no los merecemos”, añadió.

En cuanto al microestadio, se trata de un espacio cubierto de 2.300 m² especialmente diseñado para el desarrollo de actividades deportivas y competitivas de alto nivel. Cuenta con una tribuna con capacidad para 500 personas sentadas y un tablero electrónico, que acompañan la realización de múltiples disciplinas. El área deportiva incluye un playón multipropósito de 20 x 40 metros, con piso de estándar internacional, apto para la práctica de handball, básquet, futsal y una cancha principal de vóley, además de tres canchas de vóley destinadas al entrenamiento.

El complejo se completa con un área de apoyo equipada con Salón de Usos Múltiples, sala de reuniones, vestuarios y sanitarios para hombres y mujeres, dos salas de control y sala de máquinas, junto a un sector exterior semi cubierto de aproximadamente 380 m², lo que permite albergar torneos federativos y competencias de alcance municipal, provincial, nacional e internacional.

Asimismo, se inauguró una pileta con olas destinada al esparcimiento de la comunidad y a la vez al entrenamiento de deportistas de alto rendimiento.

Estas obras se suman y fortalecen el Polideportivo DAM, inaugurado en 2024 y construido a través del Fondo de Financiamiento Educativo, el cual respondió a una histórica demanda de la comunidad de la zona. De esta manera, el Gobierno local amplía derechos y garantiza el acceso al deporte, la recreación y el encuentro para las y los morenenses.

Estuvieron también presentes, Cynthia Muñoz, secretaria de Cultura, Educación y Deportes; María Giménez, secretaria de Obras y Servicios Públicos; Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial, vecinas, vecinos, niñas, niños, deportistas y autoridades municipales.

Las personas interesadas en sumarse a las actividades, pueden inscribirse de lunes a domingos de 8 a 19 horas, en las instalaciones del predio, contactarse vía redes sociales en: @polideportivodam ó enviar un WhatsApp al: 1135043590.