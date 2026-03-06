Mariel Fernández supervisó la demolición de un búnker narco en La Reja. Foto: Captura

El Municipio de Moreno, junto a la Fiscalía N°12, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía bonaerense, desactivó un búnker narco en el barrio Lomas Verdes de la localidad de La Reja, identificado como un punto de reincidencia criminal vinculado a la venta de drogas y al ocultamiento de personas con pedido de captura.

El operativo incluyó la demolición de las edificaciones precarias utilizadas para estas actividades ilícitas. En investigaciones previas se había identificado este sector como un núcleo operativo del narcomenudeo.

Se desactivó un búnker narco en La Reja.

La intendenta Mariel Fernández destacó que “esta demolición forma parte de una política integral de seguridad, además del hostigamiento contra el narcomenudeo, acompañamos a las personas que están con problemas de consumo, a los jóvenes en conflicto con la ley y ofrecemos una gran cantidad de propuestas educativas, culturales y de formación laboral”.

“Es algo que los vecinos estaban esperando hace un tiempo a partir de unas denuncias que se realizaron y hoy estamos llevando a cabo el derribo de los bunkers”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Ismael Castro, señaló: “Presentamos las denuncias anónimas a la Justicia y pudimos planificar estos allanamientos, los cuales fueron positivos: se secuestró marihuana, cocaína, armas de guerra y hay siete detenidos”.

Mariel Fernández supervisó la demolición de un búnker narco en La Reja. Foto: Captura

En la última investigación, el 27 de diciembre de 2025 se ejecutaron nuevos allanamientos donde se secuestraron 500 gramos de cocaína, tres kilos de marihuana, plantas y hojas de cannabis con un peso superior a los 10 kilos y una pistola Taurus con pedido de secuestro por un robo denunciado en 2022. También, fueron detenidas siete personas involucradas en los hechos delictivos.

La demolición del lugar se decidió para evitar que las construcciones vuelvan a utilizarse como puntos de venta de drogas y para devolver tranquilidad al barrio.