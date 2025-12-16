Mayra Mendoza: “Esto no es modernización, es una estafa a los trabajadores”

La diputada provincial presentó un proyecto de declaración en repudio al proyecto de ley 159/25, denominado de Modernización Laboral e impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La diputada provincial Mayra Mendoza presentó un proyecto de declaración en repudio al proyecto de ley 159/25, denominado de Modernización Laboral e impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. “Esto no es una modernización, es una estafa a los trabajadores”, aseguró.

Asimismo, en los fundamentos del proyecto expresó su profunda preocupación ante el retroceso que dicha iniciativa representa para las condiciones laborales en nuestro país y manifiesta su acompañamiento y respaldo a la convocatoria realizada por las organizaciones centrales de trabajadores y trabajadoras a movilizar en las calles el próximo 18 de diciembre.

DECLARACIONES DE MAYRA EN EL RECINTO

“La verdad es que volver a la tarea legislativa como miembro de un bloque peronista y lamentablemente tener que hacer un primer proyecto de declaración repudiando un proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional ingresado por el Senado de la Nación, sobre modernización laboral, teniendo en cuenta que es un tema de la nación, pero que nadie aquí puede desconocer que 8 de cada 10 nuevos desocupados viven en nuestra provincia de Buenos Aires”.

“Y teniendo en cuenta también que para nosotros, quienes tenemos la concepción de que gobernar es crear trabajo y de que el principal ordenador social de nuestra comunidad es el salario y el trabajo con salario digno, nos vemos en la obligación de expresar nuestra posición y por eso hemos presentado un proyecto de declaración en repudio y también para manifestar lo que para nosotros es una situación muy grave que se esté planteando nuevamente en la Argentina un retroceso de estas características”.

“Lo hemos vivido con diferentes denominaciones, diferentes nombres, reformas, modificaciones, modernización, lo vivimos en los 90, se vivió durante el gobierno de Macri, lo vivimos también en el actual gobierno de Javier Milei con la ley bases, y hasta los propios relatores de la ley que se está intentando tratar en el Congreso Nacional han planteado que esta ley no genera trabajo”.

“Porque una ley no genera trabajo. Es la economía lo que genera trabajo. Y es la economía el problema que hoy tenemos en la Argentina, y que es responsabilidad de todos y de todas poder plantear un horizonte a futuro para poder llevar orden, tranquilidad, confianza, seguridad a nuestro pueblo trabajador. Es la economía la que permite que haya resultados que generen transformaciones en las realidades injustas de la vida de nuestros habitantes y que dignifiquen la vida de los argentinos”.

“Y sinceramente luego de tener alguna experiencia de gestión legislativa y haber también en el poder ejecutivo, me gusta hablar de resultados, de datos, de cuestiones concretas que realmente pueden dar cuenta de lo que uno quiere expresar cuando decimos que hay un modelo económico que está agotado. El modelo de la especulación financiera en la Argentina solamente beneficia a unos pocos y sigue perjudicando a las grandes mayorías”.

“Y hace unos días se cumplió un aniversario más, 10 años del último buen gobierno que tuvo la Argentina, que fue un gobierno peronista de una mujer. Esa mujer que está privada de su libertad injustamente, porque es una mujer inocente y Cristina debe estar libre porque es inocente”.

“Pero quiero mostrarles muy brevemente algunos de los resultados de su gobierno que muestran lo que significa para el pueblo argentino en su memoria y en la realización de sus vidas. Cuando Cristina era Presidenta y dejó su gobierno el 9 de diciembre del 2015, el salario mínimo en la Argentina era de 742 dólares. Con Javier Milei, los argentinos, los que aún tienen trabajo, tienen un salario mínimo de 225. Esto es con la misma ley y hasta con doble indemnización, se pudo crear empleo en la Argentina”.

“Lo mismo sucedió con la jubilación mínima, 442 dólares durante los gobiernos de Cristina, hoy 237. La participación de los trabajadores en el PBI, más del 50% con Cristina presidenta. Y tantos otros datos como la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los puestos de trabajo registrados y la pérdida de los empleos al día de hoy. Las empresas se crearon, que abrieron, que se desarrollaron, que crecieron y las Pymes y fábricas que están cerrando hoy, casi 280.000 puestos de trabajo menos, casi 20.000 Pymes o fábricas menos”.

“Créanme que hablamos desde nuestra historia, nuestra doctrina, desde el corazón también y no es nostalgia lo que planteamos y lo hacemos respetuosamente hacia todos los miembros de esta Cámara. Creemos en la pluralidad de ideas, creemos que es necesario que entre todos podamos construir un horizonte distinto para poder brindarle a nuestro pueblo lo que el pueblo necesita. Creemos que este planteo de haber vivido en una Argentina digna de ser vivida es necesario para poder darle a nuestro nuestro pueblo la tranquilidad de que la política no es una mala palabra, de que somos servidores públicos, que no estamos acá para hacer un show mediático o para buscar likes en redes sociales”.

“Estamos acá para hablarnos respetuosamente, para trabajar en serio por las demandas que nuestra población vive a diario. Todos acá somos privilegiados porque seguramente no nos falta para llegar a fin de mes. Pero hay que ponerse a pensar y a trabajar cómo hacemos no para hacer escándalos que banalizan la política, sino para pensar cómo le damos solución a nuestro pueblo”.

“Por eso también apelo a la voluntad y a la conciencia de todos los que somos parte de este recinto, de esta Cámara, de la representación de nuestro pueblo y que acompañemos a los trabajadores el próximo jueves 18 de diciembre. Desde el lugar que cada uno le toque y pueda reflexionar, como lo hicimos con las universidades, con las personas con discapacidad, como lo hacemos con todos los afectados, lamentablemente, de este gobierno. Hay mucho más para dar y que nuestro pueblo nos está mirando. Seamos respetuosos del lugar que asumimos, que decidimos en nuestra vida y que tiene un solo sentido, que siempre buscar lo mejor y el bienestar para nuestra población”.