Negociación en marcha: la CGT considera clave sus vínculos con funcionarios del Gobierno de cara al tratamiento de la reforma laboral en el Senado

La central obrera marchó el jueves 18 al Congreso para reclamar en contra de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Milei. Dijeron que gracias a ellos se pospuso el debate del proyecto de ley hasta febrero, con intención de lograr negociaciones positivas.

La CGT marchó al Congreso con la amenaza vigente de un paro general en caso de aprobarse la reforma laboral. Foto: Prensa Red

El Gobierno pospuso el debate de la reforma laboral en el Congreso luego de haber obtenido dictamen por el hecho de que creen “no tener los votos necesarios aún”. En paralelo, la CGT protagonizó una multitudinaria marcha en repudio a ciertos artículos del proyecto y amenazó con un paro general.

Recién el 10 de febrero comenzará el tratamiento de la ley en el Congreso y desde la CGT consideran clave sus vínculos con los gobernadores para frenarla, así como también el diálogo que mantienen con Santiago Caputo, “Lule” Menem y Martín Menem.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) estarán al frente de la CGT hasta 2029. Foto: Noticias Argentinas

Cuál fue el pedido de la CGT en la movilización

La CGT convocó a una marcha en contra de la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre que tuvo un impacto político. La principal declaración que surgió del acto central fue la amenaza de un paro nacional en caso de que el Gobierno no esté dispuesto a negociar los artículos de la ley con ellos y se apruebe finalmente el proyecto.

Las preocupaciones de la central obrera se refieren a los artículos que modificaría la recaudación de la cuota sindical y las limitaciones al derecho al huelga, entre otros que flexibilizan el empleo. El nuevo triunvirato de la CGT calificó a la reforma como “regresiva y precarizadora”. Se adjudicaron también el haber pospuesto el debate de la polémica ley.

El gremio advirtió que podría haber paro nacional en caso de aprobarse la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

Es cierto que la Justicia consideró inconstitucional dos veces la reglamentación del derecho a huelga cuando figuraba en el DNU 70/2023 y en el Decreto 340.

Qué dijo Julio Cordero, secretario de Trabajo

Julio Cordero, el secretario de Trabajo y uno de los más importantes impulsores del proyecto de ley, defendió la reforma laboral en el Senado frente a las críticas de la oposición: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación”, explicó.

Respecto del área de incumbencia de la ley, Cordero aclaró que “lo que sí sucede es que hay algunos institutos que están previstos para una aplicación retroactiva como los juicios pendientes”.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Foto: Prensa

Las declaraciones de la CGT en la marcha

Octavio Argüello, secretario general de la CGT, sostuvo: “Nos vamos a oponer rotundamente para que vengan a quitarnos los derechos. Es mentira que se da trabajo quitándole derechos. No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar las calles y pelear por nuestros derechos y la dignidad de nuestra familia”.

“Les decimos a los senadores que todavía pretenden apoyar esta ley extremista: ojo con lo que hacen porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar. Por eso pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca por nuestra dignidad. Somos lo que producimos la riqueza de la tierra, los que pusimos el capital de esta patria”, expresó.

“Basta de aceptar y creer que hacen estas leyes para las pymes, eso es un gran mentira, es para sus amigotes, el poder económico que siempre viene a querer explotar y llevarnos nuestra dignidad”, añadió.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

En última instancia, realizó una advertencia en caso de que el Gobierno avance de lleno con la implementación de la reforma laboral: “Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. A no bajar los brazos. A pelear y a luchar a lo largo y lo ancho del país”.

Además, también habló Cristian Jerónimo, otro de los secretarios generales del gremio, quien reafirmó el paro nacional al igual que Argüello; y Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, quien sostuvo: “Esta reforma tiene 50 años y la impulsaron los milicos”. El acto de la CGT finalizó casi a las 16 y la marcha siguió con otras columnas de manifestantes que fueron llegando a Plaza de Mayo para seguir movilizándose en rechazo a la reforma laboral.

El abogado de la CGT realizó un contundente análisis de la reforma laboral

Pablo Topet asistió a la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Senadores de este jueves 18 de diciembre. En la antesala de la marcha de la CGT, el abogado del gremio fue contundente a la hora de analizar el proyecto de reforma laboral que busca aprobar el Gobierno y consideró que no tiene ni un punto de modernización. “¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no", dijo.

“En materia de derecho colectivo, el texto es profundamente anti sindical. Es grave. La libertad sindical es un derecho fundamental. Permite una hipótesis de compensación en el plano de lo colectivo, es un espacio de igualdad y por eso es un derecho humano fundamental. El texto agrede a todo el universo de la libertad sindical. Agrede al sujeto y lo priva de mecanismos de acción”, indicó.

El letrado cuestionó la reforma laboral en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

“¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no. Lo dice la propia Constitución Nacional.Lo dice la Corte Suprema“, soltó mirándola a Bullrich y a todos en el recinto. ”¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer ustedes?¿Alguien en esta sala cree que este proyecto moderniza? ¿Alguien puede defender seriamente que este es un proyecto que moderniza alguna institución del derecho laboral? Creo que no“, lanzó.