La advertencia de la CGT en rechazo a la reforma laboral: “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”

La movilización de la CGT en Plaza de Mayo comenzó desde la mañana de este jueves 18 de diciembre y pasadas las 15, los dirigentes más representativos dieron inicio a un acto con los puntos más relevantes que rechazan de la reforma laboral del Gobierno.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una masiva movilización desde Plaza de Mayo durante este jueves 18 de diciembre. Pasadas las 15, los dirigentes tomaron la palabra en un acto que congregó a distintos gremios, diputados, senadores, Madres de Plaza de Mayo y trabajadores que se oponen a la reforma laboral. “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”, lanzaron.

El primero que habló fue Octavio Argüello, secretario general de la CGT. “Nos vamos a oponer rotundamente para que vengan a quitarnos los derechos. Es mentira que se da trabajo quitándole derechos. No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar las calles y pelear por nuestros derechos y la dignidad de nuestra familia”, sostuvo.

Advirtieron que puede haber paro nacional.

“Les decimos a los senadores que todavía pretenden apoyar esta ley extremista: ojo con lo que hacen porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar. Por eso pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca por nuestra dignidad. Somos lo que producimos la riqueza de la tierra, los que pusimos el capital de esta patria”, expresó.

“Basta de aceptar y creer que hacen estas leyes para las pymes, eso es un gran mentira, es para sus amigotes, el poder económico que siempre viene a querer explotar y llevarnos nuestra dignidad”, añadió.

En última instancia, realizó una advertencia en caso de que el Gobierno avance de lleno con la implementación de la reforma laboral: “Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. A no bajar los brazos. A pelear y a luchar a lo largo y lo ancho del país”.

Además, también habló Cristian Jerónimo, otro de los secretarios generales del gremio, quien reafirmó el paro nacional al igual que Argüello; y Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, quien sostuvo: “Esta reforma tiene 50 años y la impulsaron los milicos”. El acto de la CGT finalizó casi a las 16 y la marcha siguió con otras columnas de manifestantes que fueron llegando a Plaza de Mayo para seguir movilizándose en rechazo a la reforma laboral.

Media sanción al Presupuesto 2026: Diputados frenó la derogación de Discapacidad y Universidad y el Gobierno consideró que el proyecto ya no le sirve

El Gobierno nacional afirmó que el proyecto de Presupuesto 2026 ya no le sirve tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados porque, según el Ejecutivo, vulnera el compromiso de mantener déficit cero, un pilar de la política fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostenido por la administración de Javier Milei. La declaración se produjo tras el dictamen favorable en la Cámara Baja, en medio de tensiones sobre las prioridades económicas y el rumbo de la gestión fiscal.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

“Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, sostuvo una fuente cercana al Gobierno durante la madrugada de este jueves 18. Además, funcionarios del área económica del Ejeyutivo sostienen que esos cambios podrían traducirse en mayores gastos que obstaculicen la meta de déficit cero contemplada en los acuerdos con el FMI.