Presupuesto 2026: por qué el Gobierno dejó afuera las leyes de Discapacidad y Universidades en el Senado tras su eliminación en la Cámara de Diputados

El Presupuesto 2026 tuvo media sanción, pero el capítulo 11 fue rechazado en la Cámara de Diputados. Por qué el oficialismo no lo incluyó este capítulo en medio del avance en el Senado.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El oficialismo no incluyó en el Senado de la Nación el Capítulo 11 del Presupuesto 2026 que había sido rechazado en la Cámara de Diputados, decisión que marcó un nuevo paso en la discusión parlamentaria de la ley de gastos para el próximo año. Este capítulo contenía varias iniciativas muy cuestionadas por sectores políticos y sociales, entre ellas, el intento de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La votación en la Cámara de Diputados terminó con 123 sufragios en contra, 117 a favor y dos abstenciones para ese bloque, lo que llevó a que el Presupuesto fuera enviado al Senado sin esa parte polémica. Esa decisión también implicó la eliminación de otras medidas que estaban agrupadas en ese mismo capítulo, como la restricción del régimen de zona fría y la modificación en la actualización de algunas asignaciones familiares impulsadas por el Gobierno.

La decisión de no incorporar el capítulo 11 se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas. Por su parte, el rechazo del recibido con entusiasmo por los bloques opositores en la Cámara baja, YA que habían denunciado una maniobra del oficialismo para agrupar múltiples cambios sensibles en una sola sección y forzar así su aprobación integral.

Con el texto ahora en manos del Senado sin ese capítulo, el debate continuará en la Cámara Alta, donde los legisladores analizarán el resto de la ley de Presupuesto con el objetivo de avanzar hacia su sanción definitiva antes de fin de año.