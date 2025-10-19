Droga, venganza y más de 15 personas involucradas: se cumple un mes del triple crimen narco en Florencio Varela

El asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez conmocionó al país. En total, hay nueve detenidos, tres con pedido de captura internacional, y otras tres bajo investigación. El fiscal agravó las acusaciones y el caso podría pasar al fuero federal por su vínculo con el narcotráfico.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X (Twitter).

Este domingo se cumple un mes del triple crimen que sacudió a Florencio Varela y dejó al descubierto una red narco de engaños, venganza y violencia. Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, de 20, 20 y 15 años respectivamente, fueron brutalmente asesinadas en una vivienda de la localidad bonaerense, en lo que la Justicia considera una represalia vinculada al robo de droga.

El caso, a cargo del fiscal Adrián Arribas, ya tiene 15 personas identificadas: nueve detenidas, tres prófugas con pedido de captura internacional y otras tres bajo investigación.

Las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X.

Entre los detenidos se encuentran Ariel Giménez, acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterrados los cuerpos; Lázaro Víctor Sotacuro, presunto líder de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la vivienda donde ocurrió el crimen, y su pareja, Miguel Silva.

También están implicados Daniela Ibarra, quien fue hallada lavando rastros de sangre, Maximiliano Parra, Florencia Ibáñez (sobrina de Sotacuro) y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú.

Otro de los principales acusados, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, permanece detenido en Perú a la espera de extradición.

Detención de Pequeño J. Foto: NA

En tanto, se libraron órdenes de captura internacional para Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”.

En las últimas horas, Arribas agravó las imputaciones. Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio fueron acusados de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio triplemente agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

A Guerrero, Ibáñez e Ibarra se les retiró el agravante de violencia de género, aunque mantienen los demás cargos. La complejidad de las nuevas pruebas podría derivar el expediente a la Justicia Federal.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

De acuerdo con la investigación, el móvil de los asesinatos estaría ligado a un robo previo de cocaína, lo que motivó a los acusados a organizar una falsa fiesta para atraer a las víctimas, exigirles la devolución de la droga y luego asesinarlas.

Las autopsias confirmaron la ferocidad de los crímenes: Lara Gutiérrez murió por una herida en la carótida; Morena Verdi fue estrangulada; y Brenda Del Castillo falleció por un traumatismo craneal severo.

A un mes del hecho, Florencio Varela aún no logra reponerse del horror. El caso se convirtió en uno de los episodios más estremecedores del año, no solo por la violencia con que fueron ejecutados los asesinatos, sino también por las ramificaciones de narcotráfico que continúan saliendo a la luz.