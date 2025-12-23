Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: amenazas y quema de un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús

Miembros de la UTEP y del Movimiento Evita se movilizaron frente a la sede municipal donde trabaja el intendente Julian Álvarez.

Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: incidentes en Lanús. Foto: x.com

Miembros del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron a la Municipalidad de Lanús para denunciar una supuesta “desproporción presupuestaria” en torno a las cooperativas, en un territorio comandado por Julián Álvarez, alineado a La Cámpora.

El espacio liderado por Juan Grabois quedó señalado como el impulsor de un conflicto con otro partido vinculado a la organización liderada por Máximo Kirchner, tal como sucedió en Quilmes en las últimas horas.

Amenazas e incidentes frente a la Municipalidad de Lanús. Video: NA

“Es fácil muchachos, ustedes son grandes, ¿quieren quilombo acá adentro o no? Fácil loco, llamen al intendente. Lo único que pedimos es que baje el intendente. Si no baja el intendente… Y bueno, va a pasar lo de allá de Quilmes. Si quieren eso, 10 puntos”, se escuchó decir a Silvio “Tinino” Denis Guzmán, un hombre de Agustín Balladares, referente local del Movimiento Evita y concejal en Lanús hasta hace 13 días.

En pleno centro del partido del Sur del Conurbano, manifestantes de distintas organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la UTEP quemaron un árbol de Navidad y amenazaron al intendente Julián Álvarez.

Desde Patria Grande y el MTE, espacios vinculados al flamente diputado nacional, aclararon que ellos no fueron parte de esa movilización en Lanús y que además no conocen cuáles fueron los reclamos puntuales.

Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: incidentes en Lanús. Foto: x.com

“Cuando somos parte de una movilización nosotros no nos escondemos. No sacamos el culo de la jeringa”, afirmaron.

Con esta deriva del conflicto, Grabois podría perder a su principal sostén político y quedar aislado y a la deriva dentro del peronismo.

Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: incidentes en Lanús. Foto: x.com

Desde Lanús, el equipo de gobierno de Álvarez evalúa los pasos a seguir ante lo que calificaron como “acciones organizadas con fines desestabilizadores”, y no descartan realizar denuncias penales por amenazas y daños a bienes públicos.

Interna del peronismo

En la persistente interna salvaje entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y el kirchnerismo, el jefe de Patria Grande siempre se mostró ajeno, aunque su vínculo político y afectivo con Cristina Kirchner naturalmente lo ponía más cerca de ese polo.

Este episodio “navideño” podría modificar el sistema de alianzas de Grabois y acercarlo al gobernador bonaerense, con quien tiene una correcta relación política.

Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: incidentes en Lanús. Foto: x.com

Desde Patria Grande aclararon que les “importa un huevo las internas” y que no van a hacer “un tango político” del conflicto con La Cámpora.

“Intentaremos reparar la relación. No tenemos problemas en hablar con nadie”, concluyeron.