Crece la tensión entre Juan Grabois y La Cámpora: amenazas y quema de un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús
Miembros de la UTEP y del Movimiento Evita se movilizaron frente a la sede municipal donde trabaja el intendente Julian Álvarez.
Miembros del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron a la Municipalidad de Lanús para denunciar una supuesta “desproporción presupuestaria” en torno a las cooperativas, en un territorio comandado por Julián Álvarez, alineado a La Cámpora.
El espacio liderado por Juan Grabois quedó señalado como el impulsor de un conflicto con otro partido vinculado a la organización liderada por Máximo Kirchner, tal como sucedió en Quilmes en las últimas horas.
“Es fácil muchachos, ustedes son grandes, ¿quieren quilombo acá adentro o no? Fácil loco, llamen al intendente. Lo único que pedimos es que baje el intendente. Si no baja el intendente… Y bueno, va a pasar lo de allá de Quilmes. Si quieren eso, 10 puntos”, se escuchó decir a Silvio “Tinino” Denis Guzmán, un hombre de Agustín Balladares, referente local del Movimiento Evita y concejal en Lanús hasta hace 13 días.
En pleno centro del partido del Sur del Conurbano, manifestantes de distintas organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la UTEP quemaron un árbol de Navidad y amenazaron al intendente Julián Álvarez.
Desde Patria Grande y el MTE, espacios vinculados al flamente diputado nacional, aclararon que ellos no fueron parte de esa movilización en Lanús y que además no conocen cuáles fueron los reclamos puntuales.
“Cuando somos parte de una movilización nosotros no nos escondemos. No sacamos el culo de la jeringa”, afirmaron.
Con esta deriva del conflicto, Grabois podría perder a su principal sostén político y quedar aislado y a la deriva dentro del peronismo.
Desde Lanús, el equipo de gobierno de Álvarez evalúa los pasos a seguir ante lo que calificaron como “acciones organizadas con fines desestabilizadores”, y no descartan realizar denuncias penales por amenazas y daños a bienes públicos.
Interna del peronismo
En la persistente interna salvaje entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y el kirchnerismo, el jefe de Patria Grande siempre se mostró ajeno, aunque su vínculo político y afectivo con Cristina Kirchner naturalmente lo ponía más cerca de ese polo.
Este episodio “navideño” podría modificar el sistema de alianzas de Grabois y acercarlo al gobernador bonaerense, con quien tiene una correcta relación política.
Desde Patria Grande aclararon que les “importa un huevo las internas” y que no van a hacer “un tango político” del conflicto con La Cámpora.
“Intentaremos reparar la relación. No tenemos problemas en hablar con nadie”, concluyeron.