Es oficial: Carolina Píparo se incorpora al directorio del Banco Nación

Tras la salida de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación, el Gobierno confirmó a Darío Wasserman como su reemplazante y Carolina Píparo ingresa al directorio. Los detalles.

Integrará el directorio del Banco Nación desde diciembre 2025. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei designó a Carolina Píparo como nueva integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA), en un nombramiento que fue oficializado a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. La decisión se enmarca en una serie de cambios dentro de los principales organismos del Estado impulsados por el Ejecutivo en los últimos días.

En el decreto, el Gobierno oficializó la designación de Píparo como “directora titular en representación del Estado nacional” en el banco estatal, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, en reemplazo de José Cisneros, quien dejó el cargo. La normativa señala que la designación se realiza “en uso de las facultades que le confiere la ley”.

Píparo, quien se desempeñaba como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires hasta el año pasado, recibió el respaldo del mandatario para ocupar la vacante en el directorio de la entidad financiera más grande del país. La diputada, reconocida también por su militancia en temas de seguridad, compartió en redes sociales su agradecimiento por la designación y aseguró estar “muy honrada por la confianza del Presidente”.

El anuncio plasmado en el Boletín Oficial. Foto: Boletín Oficial

La flamante funcionaria explicó que su incorporación al Banco Nación responde a una vocación de contribuir a la gestión de un organismo clave para la economía local: “Es una responsabilidad grande. El Banco Nación tiene que estar al servicio del desarrollo productivo y de las pequeñas y medianas empresas”. Además, destacó que buscará “poner énfasis en la transparencia y el apoyo a los sectores productivos”.

Píparo asumirá su cargo en un momento en que el Banco Nación atraviesa una etapa de reorganización interna y busca ajustar sus prioridades operativas en sintonía con las metas financieras definidas por el Ejecutivo. Desde el Gobireno se destacó que este tipo de cambios en los directorios busca consolidar una estrategia coherente con los lineamientos macroeconómicos del Gobierno.

La incorporación de Carolina Píparo se suma a una serie de designaciones recientes que Milei impulsó en organismos estratégicos en el marco de un proceso de recambio en áreas clave de la administración pública, con el objetivo de reforzar la implementación de sus políticas económica.