Más cambios en Economía: renunció Daniel Tillard, presidente del Banco Nación

Daniel Tillard renunció a su cargo como presidente del Banco Nación y el vicepresidente Darío Wasserman asumirá en su lugar.

El presidente Daniel Tillard renunció al cargo que tenía desde el 26 de diciembre de 2023. Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Economía de la Nación comunicó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación. La decisión ya fue comunicada y será reemplazado por Darío Wasserman, quien asumirá la conducción en los próximos días. El recambio se dará sin sobresaltos institucionales y forma parte de una serie de movimientos que el Ejecutivo viene realizando en áreas clave del Estado.

“Durante su gestión, ‘el banco volvió a trabajar de banco’. Se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros”, subrayó el comunicado oficial del Gobierno.

Daniel Tillard había llegado a la presidencia del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023 con el objetivo de encarar una gestión alineada con el plan económico del gobierno de Javier Milei. “Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”, indicó el Ministerio de Economía.

Desde el entorno oficial señalaron que el cambio no responde a un conflicto puntual, sino a una nueva etapa en la conducción del banco, con un perfil que buscará profundizar las transformaciones ya iniciadas. En ese marco, Wasserman será el encargado de continuar el proceso de adecuación del Banco Nación a los lineamientos generales del programa económico.

“Agradeció especialmente al señor presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, y al ministro Caputo, por la confianza depositada y por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país”, concluyó el comunicado.

Será el nuevo presidente en lugar de Tillard. Foto: Prensa Banco Nación

Cabe resaltar que el Banco Nación ocupa un rol central dentro del sistema financiero argentino, tanto por su volumen de activos como por su presencia territorial. Por eso, cada modificación en su cúpula es leída en clave política y económica, especialmente en un contexto donde el Gobierno impulsa un Estado más reducido y una menor intervención pública en el crédito.