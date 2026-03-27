Canal 26
Por Canal 26
viernes, 27 de marzo de 2026, 18:04
Javier Milei en Santa Fe.
Javier Milei en Santa Fe. Foto: REUTERS

Javier Milei hablará en cadena nacional durante la noche de este viernes 27 de marzo. El presidente argentino, que viene de exponer en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, brindará unas palabras en el marco del fallo de Estados Unidos a favor de Argentina en el Caso YPF.

Noticia en desarrollo.