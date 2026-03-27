Javier Milei hablará en cadena nacional tras el fallo a favor de Argentina en el Caso YPF
El presidente brindará unas palabras a las 20 de este viernes 27 de marzo.
Javier Milei hablará en cadena nacional durante la noche de este viernes 27 de marzo. El presidente argentino, que viene de exponer en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, brindará unas palabras en el marco del fallo de Estados Unidos a favor de Argentina en el Caso YPF.
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