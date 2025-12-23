Salió un nuevo parte médico de Cristina Fernández de Kirchner y seguirá internada: cómo está de salud

La directora del Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico de la salud de Cristina tras la operación de apendicitis. Qué dice el documento de este martes 23 de diciembre.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner todavía se encuentra internada tras haberse sometido a una intervención quirúrgica el pasado sábado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico sobre su salud este martes 23.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, subraya el parte médico firmado por Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.

El Sanatorio Otamendi informó como se encuentra la expresidenta este martes 23 de diciembre. Foto: Sanatorio Otamendi

“La paciente continua con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril. Continúa internada hasta completar el tratamiento pertinente”, concluyó el anuncio del centro médico.