Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal: es operada por apendicitis

La expresidenta de la Nación se encuentra en el Hospital Otamendi. Su traslado se dio luego de una evaluación en su hogar.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en una clínica, producto de la recomendación de los profesionales de la salud que acudieron previamente a su hogar. Finalmente, se conoció que fue operada por un cuadro de apendicitis.

La expresidenta fue trasladada al Hospital Otamendi, por un dolor abdominal. Los médicos acudieron a su casa en Constitución, donde cumple arresto domiciliario, y desde allí fue llevada para ser atendida.

CFK Foto: NA

La búsqueda de la internación es poder realizarle una evaluación más exhaustiva, por lo que tuvo que recibir una autorización judicial para poder salir de San José 1111.

Más allá de que no es un cuadro de gravedad, hay expectativa por conocer el primer parte médico sobre su estado tras la operación. Incluso su entorno difundió que la publicación oficial sobre su estado será emitida por el Hospital Otamendi.

Cabe recordar que Cristina se encuentra detenida en el marco de la condena que recibió por la Causa Vialidad. Entre las restricciones que tiene en su propio domicilio aparece la limitación de visitas, así como el tiempo de las reuniones.

Noticia en desarrollo.