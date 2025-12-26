“Creo que están los votos para aprobarlo”: el comentario de una senadora dialoguista de cara a la sesión por el Presupuesto 2026

La Libertad Avanza se enfrenta en el Senado al último paso para aprobar el proyecto del Presupuesto 2026. El vaticinio de una senadora dialoguista.

Reunión del Senado de la Argentina. Foto: X @SenadoArgentina

La Libertad Avanza buscará sancionar en el Senado este viernes 26 de diciembre el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. En este contexto, Carolina Losada, una de las senadoras dialoguistas que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), expresó que hay altas chances de que el proyecto pueda ser aprobado en la Cámara de Senadores.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, señalaron fuentes legislativas a la Agencia NA. La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

Carolina Losada, AGENCIA NA

Por su parte, Losada vaticinó: “Creo que están los votos para aprobarlo“. Además, sostuvo que es “muy importante” que el Gobierno pueda contar con un Presupuesto y consideró que es la “forma de saber dónde va la plata de los contribuyentes y evitar que los organismos de control estén a la deriva. Institucionalmente, es algo que se ve bien desde afuera, es una imagen de seriedad”, señaló en diálogo con Radio Mitre.