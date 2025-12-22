Santilli relativizó el malestar del PRO luego de la polémica por los auditores: “Tenemos que trabajar juntos como pidió la sociedad”

El ministro del Interior tuvo un cruce con su partido político de origen por las designaciones en la Auditoría General de la Nación. Desde el PRO lo consideran inconstitucional y buscan que se resuelva en la justicia, mientras que Santilli defendió la medida del Gobierno.

Santilli relativizó el malestar del PRO luego de la polémica por los auditores Foto: NA

Diego Santilli defendió las designaciones en la Auditoría General de La Nación (AGN) por parte de la Cámara de Diputados que habían sido cuestionadas por el PRO, partido al que pertenece.

En este sentido, negó la ruptura con el partido amarillo: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”. Sin embargo, afirmó que “la calentura es válida” cuando le preguntaron acerca de la denuncia del presidente del bloque de diputados del PRO.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

Cristian Ritondo promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la AGN, que se realizó durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.

Qué dice la medida judicial del PRO

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti. “Fue abiertamente inconstitucional”, aseguraron desde el PRO.

Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, afirma.

El resultado de la acción fue luego de un acuerdo entre el bloque de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, espacio que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner.

Cristian Ritondo. Foto: NA

En este sentido, el partido de Ritondo contaba con el nombramiento de Jorge Triaca en la AGN pero parece que hubieron acuerdos detrás de su espalda y de allí la denuncia.

El PRO denunció irregularidades en el procedimiento

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de anomalías durante la sesión especial:

Moción sorpresiva : la designación fue introducida a las 02:55 am por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

Falta de reglamento : se denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento.

Votación cuestionada : el legislador calificó el acto como una decisión adoptada “entre gallos y medianoche” y a espaldas del debate público.

Retiro de bloques: ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar un acto que consideraron manifiestamente inconstitucional.

Las declaraciones de Santilli

Santilli dialogó con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia y afirmó: "Está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia“.

Por otro lado, se mostró optimista con la eventual sanción del Presupuesto 2026 en el Senado: “El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace 3 años Argentina no lo tiene”.

Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

“El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”, agregó el ministro del Interior.