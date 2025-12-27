Javier Milei celebró la aprobación del Presuuesto 2026: “Viva la libertad, carajo”

El presidente se expresó en redes sociales luego de la votación en el Senado. El oficialismo logró 46 sufragios a favor para aprobar el proyecto.

Javier Milei. Foto: via REUTERS

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 con un posteo en sus redes sociales y una frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.

“Viva la Libertad carajo”, escribió el mandatario en X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.

Además, el presidente acompañó el posteo con una fotografía del panel de votación.

Otras reacciones del oficialismo

En el mismo sentido se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

Patricia Bullrich, senadora de la Nación. Foto: NA

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.