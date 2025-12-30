El titular de la UIF viajará a Estados Unidos para intercambiar información sobre las causas vinculadas a la AFA

Paul Starc partirá durante la primera semana del 2026 para reunirse con el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano. Buscan encontrar maniobras de lavado de dinero y de otros delitos financieros.

Paul Starc, titular de la UIF. Foto: NA

Paul Starc, titular de la UIF, viajará a Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, con el objetivo es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la AFA.

El jefe de la Unidad de Información Financiera espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Foto: AFA

Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.

La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de EE. UU.

Sede de la AFA

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.