El saludo de Javier Milei por Año Nuevo: del “cumplimos con todas nuestras promesas de campaña” al “estamos empezando a crecer”

“Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza”, afirmó el presidente en un video difundido en sus redes sociales.

Javier Milei envió este miércoles 31 de diciembre un mensaje de fin de año dirigido a los argentinos. A horas de finalizar el 2025, el presidente puso el foco sobre las metas alcanzadas durante la primera mitad de su mandato.

“ En ese sentido, Milei afirmó: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, y agregó: “Estamos empezando a crecer”.

“Argentinos, habiendo terminado los 2 primeros años de gestión, puedo decir que orgullosamente hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, comenzó diciendo el mandatario en un breve video publicado esta tarde en su cuenta de TikTok.

Milei hizo además un breve repaso de la primera mitad de su mandato: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza. Es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer”, aseguró.

Y añadió: “Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, para después cerrar con su clásico latiguillo “¡Viva la libertad, carajo!“.

La agenda internacional de Javier Milei para 2026

El inicio de 2026 vendrá cargado de millas para el presidente, quien busca consolidar el perfil de Argentina en el exterior:

Regreso a Davos : el Foro Económico Mundial confirmó la presencia de Milei en Suiza, donde volverá a dar un discurso contra el colectivismo, tal como lo hizo en 2024 y 2025.

Alianza con EEUU: se ultiman detalles para un viaje a Washington. El objetivo central es una reunión con Donald Trump para avanzar en la firma de un Tratado de Libre Comercio, un eje estratégico para la gestión económica libertaria.

La agenda parlamentaria de Javier Milei para el inicio del 2026

En el plano doméstico, el Gobierno ya diseña la estrategia parlamentaria para el verano. Se analiza el llamado a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con dos proyectos que generan fuertes debates: