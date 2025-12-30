Aumento a funcionarios del Gobierno: qué pasará con el sueldo de Javier Milei y Victoria Villarruel

El Ejecutivo confirmó el aumento de sueldo a funcionarios y se supo que pasará con Javier Milei y Victoria Villarruel.

Javier Milei confirmó a Victoria Villarruel como su candidata a vicepresidenta. Foto: NA.

Javier Milei se prepara para implementar un aumento de sueldos para los funcionarios del Poder Ejecutivo. Tras casi dos años de congelamiento salarial, verán una recomposición de sus haberes en los primeros días de enero en un decreto que habilitará esta actualización será firmado por el mandatario y se publicará en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero con la información ligada a los salarios del presidente y Victoria Villarruel, la vicepresidenta.

La medida abarcará a cargos jerárquicos de la administración nacional, desde ministros hasta secretarios y subsecretarios, en línea con los reclamos que han surgido dentro del gabinete debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos años. En Casa Rosada estiman que, desde diciembre de 2023, los haberes de estos funcionarios sufrieron una merma cercana al 60% frente a la inflación acumulada.

Javier Milei en su oficina Foto: Twitter Oficina del Presidente

Pese a que el aumento será extendido para diversos cargos, el propio presidente Milei decidió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de esta recomposición salarial. En la Casa Rosada explicaron que esta decisión se sustenta en que la función de vicepresidenta es un cargo “electo y no técnico”, por lo que no formará parte del esquema de ajustes que se aplicará al resto del gabinete.

En paralelo, el presidente también congelará su propio salario de forma indefinida, lo que implica que no se ajustará su sueldo en el marco de esta recomposición pese a que el resto de los funcionarios sí lo haga. La decisión, ratificada por el Gobierno, responde a la intención de mantener un gesto de austeridad al tiempo que se intenta equilibrar el reclamo interno por mejores remuneraciones con la percepción pública de disciplina fiscal.

El contexto de esta decisión responde a una situación que, según fuentes oficiales, llevó a tensiones internas dentro del Gabinete durante 2025, impulsadas por reclamos y renuncias de funcionarios frustrados por la prolongada falta de actualización salarial. En Infobae explicaron que varios miembros del equipo del Presidente optaron por dejar sus cargos ante la dificultad de sostenerse con las remuneraciones existentes, dado el desfase con el sector privado y la presión laboral en la administración pública.

Victoria Villarruel en la sesión del Senado. Foto: NA

Desde el oficialismo señalaron que la recomposición que se materializará en enero buscará alinearse con los incrementos que recibieron los empleados estatales en el marco de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con el objetivo de que los ajustes sean coherentes con el resto de la administración pública, aunque sin ampliar las diferencias de manera significativa.

El Gobierno anunció que eliminará la Agencia Nacional de Discapacidad: qué pasará con las pensiones

El Gobierno eliminará la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la noticia fue oficializada por Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa que comenzó pasadas las 11 de la mañana de este martes 30 de diciembre. Dentro del anuncio, el jefe de Gabinete dejó en claro qué pasará con las pensiones.

Según indicó Adorni, ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Con respecto a las pensiones por discapacidad, el jefe de Gabinete dijo que no se modificarán y los beneficiarios seguirán cobrándola.