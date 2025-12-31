Gastón Granados destacó el trabajo realizado en Ezeiza en el 2025 y deseó un gran 2026 para los vecinos

El intendente envió un mensaje a la comunidad con un resumen del año que se va. Además, anunció más obras y trabajo para el 2026.

Mensaje de Año Nuevo de Gastón Granados. Foto: Captura de video.

Gastón Granados, en el último día del 2025, envió un mensaje a los vecinos de Ezeiza haciendo un balance de lo que fue el año que se va y lo que se viene para el 2026.

El intendente destacó que se trató de un año con “muchísimo trabajo” con refuerzos en seguridad, mejoras en plazas y escuelas y obras muy importantes como la estación del Hospital de Ezeiza.

También celebró el trabajo en conjunto de la comunidad para enfrentar una situación muy compleja como fue la explosión del polígono industrial.

“Demostramos que estamos juntos, donde seguro nos cruzamos y nos fundimos en un abrazo”, aseguró Granados.

Gastón Granados en la inauguración de Sede del Comando de Patrullas Ezeiza

Para el 2026, se comprometió a seguir transformando el municipio con más obras, más y mejores servicios y siempre cerca de los vecinos.