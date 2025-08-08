Kicillof y Granados presentaron 15 patrulleros e inauguraron la puesta en valor del acceso a Carlos Spegazzini

El gobernador de Buenos Aires y el intendente de Ezeiza encabezaron el acto, que también tuvo la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Javier Alonso y el candidato a primer concejal Ezequiel Díaz.

Kicillof y Granados presentaron 15 patrulleros e inauguraron la puesta en valor del acceso a Carlos Spegazzini. Foto: x @magariovero

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente Gastón Granados, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Javier Alonso y el candidato a primer concejal Ezequiel Díaz, presentaron 15 nuevos patrulleros de última generación para reforzar la seguridad en el distrito.

Además, inauguraron la plaza Juan Manuel de Rosas y el nuevo acceso integral a Carlos Spegazzini, una obra clave para la conectividad y el desarrollo urbano de la zona.

Los trabajos incluyeron la repavimentación de la Ruta 205 en el acceso a la estación y el centro de Spegazzini (250 metros lineales); nuevas bocacalles de hormigón, mejorando el acceso a la zona comercial e industrial; la remodelación total de la Plaza Juan Manuel de Rosas, con nueva iluminación, juegos infantiles, veredas, equipamiento urbano y forestación; y una nueva semaforización sobre la Ruta 205, optimizando la seguridad vial.

El intendente Gastón Granados agradeció el apoyo provincial y remarcó: “Los nuevos patrulleros y la obra integral en Carlos Spegazzini demuestran una vez el compromiso de esta gestión, que trabaja todos los días para brindar mejor calidad de vida a sus vecinos. Estamos cumpliendo con un distrito que sigue transformándose.”

Por su parte, el Gobernador Axel Kicillof sostuvo: “Aquí quedó demostrado que en la provincia los recursos no se utilizan para la especulación y la timba, sino para brindarles a los y las bonaerenses la tranquilidad que necesitan”.

En tanto, Magario subrayó: “Como contraste a la crueldad y a la ausencia del Gobierno nacional, en la Provincia seguimos apostando por el trabajo para dar respuestas a las necesidades de la sociedad”. “No vamos a detener nuestra inversión en materia de seguridad, de educación, ni de salud, porque nosotros gobernamos para la gente”, añadió.

Kicillof y Granados presentaron 15 patrulleros e inauguraron la puesta en valor del acceso a Carlos Spegazzini. Foto: x @magariovero

Los nuevos patrulleros permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en diferentes barrios del distrito.

Al respecto, Alonso remarcó: “No coincidimos con la idea de destruir el Estado, sin él estos patrulleros no estarían presentes en Ezeiza: en la provincia de Buenos Aires tenemos la vocación de trabajar mancomunadamente con los municipios y de invertir para mejorar cada día la seguridad de los vecinos”.

Por último, Kicillof sostuvo: “Ya nadie duda de que el ajuste y la motosierra no eran para la casta, sino para los eslabones más débiles de nuestra sociedad: cuando ataca a los trabajadores, a los jubilados y a la industria, Milei lo que pretende es destruir la Argentina que conocemos y soñamos”. “Ante ello, vamos a redoblar los esfuerzos y a demostrar el próximo 7 de septiembre que nunca van a poder darse el gusto de ver a la provincia de Buenos Aires con los brazos caídos“, concluyó.