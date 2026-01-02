El Gobierno oficializó los aumentos a sus funcionarios a excepción de Milei y Villarruel: de cuánto serán los salarios

El Ejecutivo confirmó el aumento de sueldo a sus funcionarios y se supo que pasará con Javier Milei y Victoria Villarruel. Dicen desde el gobierno que el motivo es el atraso que sufren por inflación desde el 2023.

Aumentan los sueldos del Ejecutivo con la excepción de Milei y Villaruel

El Gobierno nacional oficializó el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. A partir de enero del 2026, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo a través del decreto 931/2025. Pese a eso, el número del incremento en el salario de los funcionarios no fue revelado. Además, establece que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día del mes de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el presidente y la vicepresidenta.

Victoria Villarruel y Javier Milei son la excepción al aumento.

Qué otras novedades lleva el aumento

En el articulado se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.

En Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo tomarse producto de la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado. Además, estiman que, desde diciembre de 2023, los haberes de estos funcionarios sufrieron una merma cercana al 60% frente a la inflación acumulada.

Déficit fiscal

Para eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito; la evaluación periódica de desempeño; la movilidad por competencias y las remuneraciones asociadas a responsabilidades

Por último, el decreto invita al Poder Judicial, Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el congelamiento automático de salarios políticos en caso de déficit fiscal.

Por qué el Presidente se excluye del aumento

En paralelo, el presidente congelará su propio salario de forma indefinida, lo que implica que no se ajustará su sueldo en el marco de esta recomposición pese a que el resto de los funcionarios sí lo haga. La decisión, ratificada por el Gobierno, responde a la intención de mantener un gesto de austeridad al tiempo que se intenta equilibrar el reclamo interno por mejores remuneraciones con la percepción pública de disciplina fiscal.

Javier Milei en su oficina Foto: Twitter Oficina del Presidente

El contexto de esta decisión responde a una situación que, según fuentes oficiales, llevó a tensiones internas dentro del Gabinete durante 2025, impulsadas por reclamos y renuncias de funcionarios frustrados por la prolongada falta de actualización salarial. En Infobae explicaron que varios miembros del equipo del Presidente optaron por dejar sus cargos ante la dificultad de sostenerse con las remuneraciones existentes, dado el desfase con el sector privado y la presión laboral en la administración pública.

Desde el oficialismo señalaron que la recomposición que se materializará en enero buscará alinearse con los incrementos que recibieron los empleados estatales en el marco de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con el objetivo de que los ajustes sean coherentes con el resto de la administración pública, aunque sin ampliar las diferencias de manera significativa.