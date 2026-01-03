Cristina Kirchner recibió el alta médica tras dos semanas internada

La expresidenta de la Nación atravesó un cuadro de apendicitis y ya pudo completar la recuperación.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, cuando se cumplieron las dos semanas de internación. Así lo informó el último parte médico de la expresidenta de la Nación, quien fue operada por apendicitis.

El seguimiento médico seguirá para la exmandataria, aunque desde su hogar, en San José 1111, donde cumple la condena por la causa Vialidad en el marco de la prisión domiciliaria.

El parte médico de Cristina Kirchner, quien recibió el alta médica. Foto: X

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, expresa el texto firmado por la Dra. Marisa Lanfranconi.

Cabe recordar que Cristina había padecido un cuadro de apendicitis agua con peritonitis localizada, que llevó a que sea operada y pase las fiestas internada, tanto Navidad como en Año Nuevo.

El parte médico de Cristina Kirchner, quien recibió el alta médica. Foto: X

Previo al alta, se le quitó el drenaje peritoneal que le colocaron tras la cirugía. El próximo paso es seguir con el tratamiento antibiótico proporcionado por vía oral.

Además, seguirá el monitoreo por parte de su equipo médico en Constitución, donde pasa los días de prisión domiciliaria, tras la condena de la causa Vialidad.

La internación se había dado el sábado 20 de diciembre, en el marco de un fuerte dolor abdominal. Este mismo día fue operada y comenzó el proceso de recuperación, que se demoró por el diagnóstico de íleo posoperatorio, que representa la ausencia momentánea de la función intestinal tras una operación.