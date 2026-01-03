Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “La libertad avanza”

El presidente se expresó en sus redes sociales tras el operativo de Estados Unidos en el país sudamericano. “Viva la libertad, carajo”, completó con su tradicional frase.

Javier Milei

Javier Milei celebró en redes sociales la captura de Nicolás Maduro con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano.

Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

Argentina exigió acciones inmediatas con el gobierno de Venezuela. Foto: Reuters

Asimismo, Milei reiteró en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país.