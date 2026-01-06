Captura de Nicolás Maduro: el Secretario de Estado de Trump habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina

También el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa que Rubio le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.

Quirno se comunicó con Marco Rubio para discutir el ataque de Estados Unidos a Venezuela Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos pese a haber elogiado a la dirigente María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas norteamericanas en Venezuela, y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.

En Casa Rosada consideran que llamar a elecciones en Venezuela “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba de Nicolás Maduro.

“No podría haber un proceso de libre elección”, argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Comunicación oficial

Por su parte, el secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con el canciller argentino, Pablo Quirno, para “conversar sobre el operativo de aplicación de la ley en Venezuela” y “le agradeció la cooperación de Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo”, informaron fuentes oficiales a través de un comunicado.

Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela e incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para evaluar el estado de situación en la región, Milei recibió la diferencia marcada por Trump.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, arremetió Trump, al tiempo que anticipó que Estados Unidos se haría cargo de los destinos del país caribeño.

Desde ese entonces, el alineamiento no tardó en llegar: pese a haber elogiado a Machado, en la administración libertaria celebraron el accionar del republicano y respaldan sus planes para el país del caribe.

Incluso, el canciller Pablo Quirno desmintió una nota de un medio de comunicación que sostenía que, en conversación con Macrón, Milei trabajaba para la asunción del referente de Vente Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

Paralelamente, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó hoy la postura del gobierno de Milei de apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por un tribunal federal norteamericano.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, manifestó el representante argentino durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Washington.

Este pronunciamiento se produjo horas antes de que la Justicia norteamericana admitiera que el Cartel de los Soles, que había sido declarada meses atrás organización terrorista por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para alinearse a Donald Trump, en realidad nunca existió, a pesar de haber sido utilizado durante años como acusación contra Maduro.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

Durante la sesión extraordinaria, Cherniak dijo que espera que los acontecimientos recientes “representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y que “abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

El representante argentino aprovechó la ocasión para criticar a la OEA por “el silencio” ante la violación a los Derechos Humanos que tenían lugar en Venezuela.

El diplomático reclamó también por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre del 2024 por el gobierno bolivariano.

“Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo”, exigió.

“En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, enfatizó.

El mismo posicionamiento a favor de la intervención norteamericana había expresado ayer el embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad del organismo.