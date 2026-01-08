Optimismo en el Gobierno por la posible liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani en Venezuela: “La libertad es volver”

Luego del anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela, la senadora Patricia Bullrich pidió por los argentinos detenidos.

Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela.

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de presos políticos. Tras esta noticia, en la Argentina crece la expectativa por la situación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, detenidos en el país sudamericano.

En ese contexto, la primera reacción del Gobierno llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, quien celebró la medida y exigió la liberación de ambos ciudadanos argentinos.

Venezuela anunció la liberación de presos politicos.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, señaló la ex ministra de Seguridad en su cuenta oficial de la red social X.

Y añadió: “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.

“Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró.

Germán Giuliani. Foto: Instagram @giuliani.abogado

Venezuela liberará presos políticos

El hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, indicó que “este proceso de excarcelación” está “ocurriendo desde este mismo momento” y agradeció al exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También al Reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado, que -añadió- “atendieron al llamado” de la mandataria encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, aseguró que no se habló con “ningún sector extremista”, como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que “ellos son la negación de la política”.

El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

“Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución”, precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un “gesto unilateral” del Gobierno.

Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.