El inesperado dardo contra Milei de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela: “Los jalabolas de siempre”

El funcionario venezolano volvió a conducir su programa de televisión y habló en el marco de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La serie de acusaciones que lanzó y el comentario en contra de Javier Milei.

El ministro del Interior de Venezuela criticó fuertemente a Milei y a Noboa, presidente de Ecuador. Foto: NA

Desde un lugar oculto y sin público, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y uno de los dirigentes más cercanos al chavismo, reapareció en su tradicional programa de televisión con una serie de duras críticas dirigidas a gobiernos extranjeros, entre ellos, el del presidente argentino Javier Milei. Su presencia se dio en medio de la crisis política y militar que atraviesa Venezuela tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La transmisión especial de Con el Mazo Dando fue emitida sin público, sin aplausos y con un tono menos festivo que lo habitual. Tuvo lugar pocos días después de la operación estadounidense en Venezuela que llevó a Maduro ante la Justicia en Nueva York, afirmó que ese operativo dejó “al menos 100 fallecidos” y denunció un ataque de Estados Unidos contra su país.

El ministro del Interior de Venezuela volvió a conducir su programa de televisión.

Durante su intervención, el funcionario expresó su rechazo no solo a Washington, sino también a mandatarios regionales que según él apoyaron decisiones contra el régimen venezolano. En uno de sus pasajes más señalados, Cabello lanzó una crítica con tono despectivo hacia Javier Milei y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. "Hasta ayer el gobierno de Estados Unidos decía que ese cartel no existía. Uno se preguntaqué harán ahora los jalabolas de siempre como Noboa y Milei“, lanzó Cabello con un término coloquial venezolano equiparable a ”chupamedias" en Argentina.

El dirigente también sostuvo que la ofensiva estadounidense no tenía como objetivo la democracia ni la lucha contra el narcotráfico, sino el control de los recursos petroleros venezolanos. Según Cabello, la acción de Trump habría buscado apropiarse del petróleo y afirmó que esa prioridad económica se manifestó sin “ningún tipo de tapujo”.

El programa de Cabello se configuró más como una declaración política y mediática que como un espacio de entretenimiento habitual del ciclo, enfatizando el apoyo al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y rechazando cualquier crítica de gobiernos externos. El tono y contenido de sus palabras reflejaron el momento de tensión regional que se vive tras los hechos recientes en Venezuela y la posición firme que mantiene el ala dura del chavismo frente a las presiones internacionales.

Nicolás Maduro, junto a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Foto: EFE

Trump reveló cuánto tiempo mantendrá supervisión sobre Venezuela tras la captura de Maduro: “Solo el tiempo lo dirá”

Donald Trump habló sobre la reconstrucción de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, operativo militar que se realizó el pasado sábado 3 de enero. El presidente de Estados Unidos aseguró que “solo el ‍tiempo dirá” ⁠cuánto tiempo mantendrá la supervisión sobre el país latinoamericano y remarcó será “de una forma muy rentable”.

“Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, dijo Trump en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times. Y añadió: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente”.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

“Solo el tiempo lo dirá”, dijo al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar. Además, al hablar del gobierno del país que ahora preside interinamente Delcy Rodríguez, señaló: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”.