Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Este fin de semana, peritajes oficiales confirmaron que los incendios en Chubut que arrasaron más de 5500 hectáreas fueron iniciados de forma intencional . El ministerio de Seguridad de la Nación apuntó contra “grupos terroristas autodenominados mapuches”.

El fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, informó este lunes que hallaron combustible en el foco inicial y calificó el hecho como un acto criminal.

El domingo, por su parte, el Ministerio de Seguridad comunicó que investiga “hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego” y apuntó a “grupos terroristas autodenominados mapuches”.

“El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables. El que las hace, las paga”, indicó en un tuit.

Tuit del Ministerio de Seguridad sobre los incendios en Chubut Foto: x.com

Actualmente, los incendios forestales que se desataron el pasado 5 de enero en la zona de Puerto Patriada continúan activos y generan un impacto ambiental devastador en la Patagonia.

Sin embargo, según un informe difundido por el Gobierno Nacional, 22 de los 32 focos ya estarían «completamente extinguidos».

Ahora, la investigación judicial se mantiene vigente luego de que Díaz Mayer confirmara el inicio de forma intencional de los incendios en Chubut.

Incendios iniciados de forma intencional en Chubut: reclaman por penas más severas

Díaz Mayer también manifestó su enojo ante la reiteración de estos hechos criminales y reclamó una revisión de las sanciones penales vigentes por el inicio de incendios de forma intencional.

«Habría que agravar más las penas para que nadie más lo vuelva a hacer, como una política criminal a nivel general», concluyó el fiscal.

El funcionario agregó que es necesario «sancionar para que la sociedad vea que cometer ese tipo de conductas llevaría a cumplir una pena de prisión alta«.

El gobernador Ignacio Torres también confirmó que la Justicia cuenta con elementos suficientes para ratificar que los incendios fueron provocados de forma intencional.

Por ello, la Provincia de Chubut anunció que se presentará como querellante para garantizar que los responsables enfrenten las penas máximas.

«Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley«, concluyó el gobernador.