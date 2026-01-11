Incendios en la Patagonia. Foto: EFE

La provincia de Chubut continúa atravesando una situación crítica por incendios forestales que se mantienen activos desde el pasado 5 de enero, con varios focos que se extienden a lo largo de la Comarca Andina Patagónica y provocan evacuaciones, pérdidas materiales y afectaciones territoriales de magnitud.

Los incendios se iniciaron el pasado lunes 5 de enero por la tarde en Puerto Patriada, en el departamento Cushamen, y rápidamente se propagaron entre vegetación nativa y matorral antes de rodear gran parte del territorio de la zona cordillerana. En pocos días el fuego ya había consumido más de 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo y obligó a evacuar a miles de personas, incluidos residentes permanentes y turistas alojados en localidades de la región como Epuyén y El Hoyo.

En varias jornadas de combate contra las llamas, las autoridades provinciales y nacionales desplegaron un operativo de gran escala, con más de 565 brigadistas, aviones hidrantes, helicópteros y apoyo terrestre para intentar contener los frentes de fuego activos. La incorporación del Boeing 737 Fireliner, uno de los hidroaviones más grandes disponibles en Latinoamérica, representó un refuerzo significativo en las tareas de combate aéreo.

La evolución del incendio también ha tenido consecuencias sobre la infraestructura y la vida cotidiana de la población. La Ruta Nacional 40, que comunica distintos sectores de la cordillera, fue interrumpida temporalmente por la cercanía del fuego y la densa columna de humo que dificultaba la visibilidad, aunque en varias tramos se ha permitido el tránsito bajo estricta precaución.

Hasta ahora, los siniestros no sólo devastaron áreas naturales, sino que también alcanzaron zonas cercanas a viviendas y núcleos poblados, con destrucción de casas y pérdida total de bienes para familias afectadas. Equipos de investigación trabajan para determinar las causas exactas de los distintos fuegos, y en algunos casos las pericias oficiales han señalado la presencia de acelerantes en los focos iniciales, lo que sugiere la posibilidad de incendios iniciados de forma intencional, aunque esta hipótesis sigue siendo objeto de análisis.

Las condiciones climáticas -una combinación de sequía histórica, altas temperaturas y vientos fuertes- favorecieron la rápida expansión y reactivación de focos, complicando las labores de control. Organismos provinciales advirtieron que un período prolongado sin lluvias limita las posibilidades de sofocar completamente las llamas y eleva el riesgo de reactivaciones.

Mientras tanto, las comunidades afectadas enfrentan una situación de incertidumbre y reconstrucción ante las pérdidas materiales y el impacto ambiental de los incendios, que representan una de las crisis de mayor magnitud en la región en los últimos años.

Incendios en Chubut: el avance del fuego en viviendas y comunidades rurales

Entre los vecinos de la zona afectada, circulan testimonios que describen un escenario de múltiples focos activos en lugares distantes entre sí. En uno de ellos se señala que se quemó completamente el sector de Las Mercedes, donde había tres viviendas, y que al mismo tiempo el fuego avanzaba hacia La Aldea San Francisco, situada a aproximadamente 3,5 kilómetros de distancia. El mensaje expresa que para parte de la comunidad resulta difícil comprender cómo se originaron tantos focos de incendio en distintos puntos y plantea la necesidad de que las autoridades brinden explicaciones a los damnificados.

El mismo testimonio también reclama que se realicen investigaciones exhaustivas para determinar el origen de los incendios y que intervengan peritos provinciales y nacionales. Además, destaca que entre las viviendas afectadas habría familias con escasos recursos que perdieron todas sus pertenencias, y menciona la intención de algunos vecinos de organizarse para canalizar demandas y pedir claridad institucional respecto de lo sucedido.