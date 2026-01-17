Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

Con la presencia de Javier Milei, el Mercosur selló el acuerdo de libre con la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, Paraguay asume la presidencia pro témpore del bloque regional.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, fue el anfitrión de la cita, a la que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei, Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Los encargados de firmar el acuerdo fueron los cancilleres de los países del Mercosur y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič. El único jefe de Estado de los países del Mercosur ausente fue Lula da Silva, gran valedor del acuerdo y quien no viajó a Paraguay por cambios de protocolo de última hora.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente. Para el gobierno de Milei, el convenio permite aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

En Paraguay, Milei dio su respaldo a Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Tras la breve estadía en el vecino país, Milei iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

Qué implica la presencia de Argentina en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Cancilería Argentina celebró la firma del acuerdo comercial porque “abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones al mercado europeo”. En esta línea, detalló qué se proyecta tras la ceremonia realizada este sábado 17 de enero en Paraguay:

La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61 millones de dólares

Acceso preferencial para otro 7,5% -equivalente a 4700 millones de dólares- para beneficiar a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la Unión Europea

Además, desde el área a cargo de Pablo Quirno se indicó que las exportaciones argentinas a la Unión Europea prevén un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. “En términos de valores, las exportaciones pasarían de casi 8641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en el plazo de cinco años y a USD19.165, más que duplicándose en un horizonte de diez años”, subraya el comunicado.

El Gobierno detalló que este crecimiento estará impulsado “no solo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos”.

En última instancia, el comunicado expuso que el acuerdo comercial permitirá diversificar y ampliar la canasta exportadora e incorporar nuevos productos y servicios al comercio bilateral. “Las exportaciones agroindustriales registrarían un crecimiento cercano al 15% -se destacan la carne, pesca y economías regionales-, mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos”, precisaron.